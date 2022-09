Ukrajina: Rusko vypálilo osem striel na mesto Kryvyj Rih

Kyjev 14. septembra (TASR) - Ruské ozbrojené sily vypálili v stredu osem striel s plochou dráhou letu na juhoukrajinské mesto Kryvyj Rih s cieľom prerušiť zásobovanie vodou. Oznámil to zástupca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Kyrylo Tymošenko, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra Reuters.



Ruské strely zasiahli Kryvyj Rih približne o 17.00 h miestneho času. Poškodené vodné diela spôsobili stúpnutie hladiny v rieke Inhulec, čo vážne ohrozuje mesto, píše portál britského denníka The Guardian. Voda už podľa záberov z oblasti zmietla most v meste.



"Dnes ruskí vojaci poslali maximálny počet zbraní na vodné diela," uviedol Tymošenko na sociálnej sieti Telegram. "Cieľ je jasný - pokus o vytvorenie núdzovej situácie. Pre nich nie je dôležité, či ľudia zostanú bez vody alebo či mesto bude zatopené," doplnil.



"Toto je teroristický čin proti našim ľuďom, proti konkrétnemu mestu," napísal. "Potrebujú v nás vyvolať paniku, v ktorej bude ťažké robiť rozhodnutia. Takže nepanikárte," upozornil Tymošenko. "Služby už odstraňujú následky raketových úderov a samospráva koordinuje práce na mieste. Hlavné je, že medzi civilným obyvateľstvom nie sú žiadne obete. Ostatné napravíme," upokojoval.