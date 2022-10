Ukrajina: Rusko zablokovalo vývoz obilia pod falošnou zámienkou

Kyjev 29. októbra (TASR) - Ukrajina obvinila v sobotu Rusko z toho, že pod "falošnou zámienkou" zablokovala vývoz ukrajinského obilia. Moskva totiž oznámila, že pozastavuje svoju účasť na dohode o vývoze poľnohospodárskych produktov z ukrajinských prístavov v dôsledku údajných útokov dronom na ruské plavidlá na Kryme. TASR správu prevzala zo stanice Sky News.



Ruské ministerstvo obrany predtým obvinilo Ukrajinu zo sobotňajšieho útoku dronmi na prístav v Sevastopole na anektovanom Kryme, ktorý je hlavnou základňou ruskej Čiernomorskej flotily. Podľa ministerstva však došlo len k "malému" poškodeniu jednej z ruských lodí.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba komentoval následne ruské oznámenie o pozastavení zmienenej dohody s tým, že krajiny by mali "od Ruska požadovať skončenie jeho hier o život". Ukrajina podľa Kulebu už predtým varovala, že Rusko chce z tejto dohody vycúvať, a že Moskva využite "falošnú zámienku" na jej pozastavenie.



"Upozorňovali sme na plán Ruska zničiť čiernomorskú iniciatívu na vývoz obilia. Teraz Moskva využíva falošnú zámienku na zablokovanie obilného koridoru, ktorý zaisťuje potravinovú bezpečnosť pre milióny ľudí. Vyzývam všetky štáty, aby od Ruska žiadali, nech zastaví svoje hry o život a opätovne sa zaviaže sa k plneniu svojich povinností," uviedol Kuleba na sociálnej sieti Twitter.



Platnosť predmetnej dohody má podľa denníka The Guardian vypršať 19. novembra, pričom generálny tajomník OSN António Guterres ešte v piatok vyzýval na jej predĺženie.



OSN po pozastavení dohody zo strany Ruska oznámila, že je v kontakte s ruskými úradmi, píše agentúra Reuters. "Je nevyhnutné, aby sa všetky strany zdržali akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozilo čiernomorskú obilnú iniciatívu, ktorá je zásadným humanitárnym úsilím s jednoznačne pozitívnym vplyvom na prístup k potravinám pre milióny ľudí na celom svete," uviedol hovorca OSN Stéphane Dujarric.