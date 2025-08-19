< sekcia Zahraničie
Ukrajina: Rusko zaútočilo len niekoľko hodín po schôdzke v Bielom dome
Úrady hlásili zranených po dronovom útoku na obytnú budovu na severovýchode Ukrajiny.
Autor TASR
Kyjev 19. augusta (TASR) - Ukrajina tvrdí, že Rusko podniklo útoky iba niekoľko hodín po rozhovoroch medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami. Tamojšie úrady hlásili zranených po dronovom útoku na obytnú budovu na severovýchode Ukrajiny, informuje TASR podľa utorkovej správy portálu Sky News.
Vojenská administratíva Sumskej oblasti na platforme Telegram uviedla, že „nepriateľské bezpilotné lietadlo zasiahlo obytný dom v Piščanskom obvode. Dom začal horieť a podľa predbežných informácií sú hlásené zranenia. Na mieste prebieha záchranná akcia a zasahujú záchranné zložky.“
Výbuchy bolo počuť aj v meste Kremenčuk v Poltavskej oblasti, kde Moskva údajne použila viacero balistických rakiet, uvádza ukrajinský portál The Kyiv Independent. Cieľom úderov sa pravdepodobne stala energetická infraštruktúra krajiny. Vzdušné sily doplnili, že mestá v blízkosti bojovej línie vrátane Charkova a Poltavy sú ohrozené raketovými útokmi.
Vzdušné sily Ukrajiny upresnili, že Rusko v noci na utorok zaútočilo celkovo 270 dronmi a desiatimi raketami. Podľa oznámenia sa podarilo zostreliť 230 dronov a šesť rakiet. Údery zaznamenali v 16 lokalitách.
Ukrajinský prezident v pondelok absolvoval rokovania v Bielom dome s Trumpom i európskymi lídrami. Uviedol, že spoločne diskutovali o bezpečnostných zárukách, pričom od USA dostal v tomto smere dôležité signály. Zelenskyj zároveň vyhlásil, že je pripravený stretnúť sa s ruským lídrom Vladimirom Putinom a na sociálnej sieti X dodal, že Trump podporil ich schôdzku na úrovni lídrov. „Takéto stretnutie je potrebné na vyriešenie citlivých otázok,“ dodal ukrajinský líder.
