Ukrajina: Rusko zaútočilo na Charkov krátko po návšteve Baerbockovej

Kyjev 11. januára (TASR) - Na východoukrajinské mesto Charkov v noci na stredu zaútočili ruské jednotky. Stalo sa tak len niekoľko hodín po tom, čo Charkov navštívila nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. O útoku informoval gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Zostaňte v úkrytoch, okupanti opäť ostreľujú," uviedol Synehubov na sociálnej sieti Telegram. Útoky potvrdil aj jeden z reportérov agentúry AFP, ktorý v meste počul niekoľko výbuchov.



Šéfka nemeckého rezortu diplomacie na návšteve v Charkove prisľúbila ďalšiu pomoc pre Ukrajinu zo strany Nemecka vrátane dodávok zbraní, ale aj humanitárneho materiálu, ako sú generátory, palivo či prikrývky. Pomoc z Nemecka by mala byť okrem iného použitá aj na odmínovanie či zabezpečenie satelitného internetového pripojenia Starlink, a to pre civilistov i armádu.



Agentúra AFP pripomína, že Baerbocková sa stala prvou členkou nemeckej vlády, ktorá prišla do oblasti blízko frontovej línie, a tiež najvyššie postavenou západnou političkou na návšteve Charkova od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vlani vo februári.



Na Ukrajinu prišla iba niekoľko dní po tom, čo nemecká vláda schválila poskytnutie bojových vozidiel pechoty Marder Ukrajine. Kyjev chce od Berlína aj tanky, ten však zatiaľ odmieta vyhovieť tejto požiadavke.



O návšteve Baerbockovej v Charkove informovali z bezpečnostných dôvodov až počas jej spiatočnej cesty do Berlína.