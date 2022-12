Ukrajina: Rusko znova útočilo raketami na ukrajinskú infraštruktúru

Kyjev 14. decembra (TASR) – Vo viacerých častiach Ukrajiny sa v piatok ráno ozvali sirény leteckého poplachu. V Kyjeve i ďalších mestách bolo počuť výbuchy a úrady hlásili zasiahnutie kritickej infraštruktúry a výpadky prúdu. TASR o tom informuje na základe správ televízie CNN, denníka The Guardian a agentúry AFP.



Do ukrajinského vzdušného priestoru smerovalo približne 60 ruských rakiet, uviedol gubernátor Mykolajivskej oblasti Vitalij Kim. Raketové útoky hlásili aj v Kyjevskej, Odeskej, Poltavskej, Žytomyrskej, Charkovskej či Sumskej oblasti.



K poškodeniu kritickej infraštruktúry došlo v Charkove, kde hlásili výpadok elektriny vo východnej časti mesta. Podobné správy prišli z Odesy na pobreží Čierneho mora i Sumskej oblasti na severovýchode.



Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval o explóziách Desňanskom obvode, kde sa nachádza dôležitá elektráreň. Nie je jasné, či bola zasiahnutá.



V meste Kryvyj Rih v centrálnej časti Ukrajiny dopadla raketa na obytnú budovu. Pod troskami by mohli byť obete, uviedol zástupca vedúceho prezidentskej kancelárie Kyrylo Tymošenko.



Rusko vykonáva rozsiahle vzdušné útoky na Ukrajinu od októbra. Séria raketových a dronových útokoch spôsobila značné škody na energetickej a civilnej infraštruktúre a výpadky prúdu v čase mrazivej zimy.