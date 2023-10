Ukrajina: Rusko zosilnelo útoky na Avdijivku

Kyjev 20. októbra (TASR) – Ruské ozbrojené sily zosilneli útoky na Avdijivku a naďalej sa ju pokúšajú obkľúčiť a obsadiť. V piatok to vo vyhlásení uviedol ukrajinský generálny štáb, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Ruská armáda sa začiatkom októbra pokúsila Avdijivku dobyť konvojmi tankov a obrnených vozidiel a útokom z troch strán, no jej pokus zlyhal.



"Nepriateľ pokračuje v útokoch a nepoľavuje v snahe o obkľúčenie Avdijivky," uviedol ukrajinský generálny štáb.



Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok večer vyhlásilo, že ruská armáda pri meste zničila niekoľko ukrajinských vojenských vozidiel a prokremeľskí blogeri informovali o ťažkých bojoch. Tieto informácie sa nedajú bezprostredne overiť z nezávislých zdrojov.



Avdijivka je od roku 2014 symbolom odporu Kyjeva. Vtedy nakrátko padla do rúk separatistov podporovaných Ruskom. Leží len 15 kilometrov od mesta Doneck ovládaného Moskvou a pred vojnou mala asi 30.000 obyvateľov.