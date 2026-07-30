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Ukrajina: Rusko zrejme prvýkrát od začiatku roka použilo strelu z KĽDR

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Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Moskva už v minulosti vystrelila severokórejské strely na ukrajinské ciele.

Autor TASR
Moskva 30. júla (TASR) - Rusko pri nočnom útoku na ukrajinské mesto Kryvyj Rih pravdepodobne použilo strelu severokórejskej výroby. Vo štvrtok o tom s odvolaním sa na dva zdroje informovala agentúra Reuters. Pokiaľ by sa informácia potvrdila, išlo by o prvý útok Ruska severokórejskou strelou od začiatku roka, informuje TASR.

Moskva už v minulosti vystrelila severokórejské strely na ukrajinské ciele. Ich nasadenie po dlhšej prestávke však podľa jedného zdroja môže naznačovať, že Moskva má k dispozícii nové zásoby zbraní, z ktorých môže čerpať pri zintenzívňovaní raketových útokov.

Rusko v noci zo stredy na štvrtok uskutočnilo rozsiahly útok na Ukrajinu, pri ktorom použilo 74 rakiet a 284 dronov. Pri Kryvom Rihu podľa šéfa miestnej vojenskej správy jedna z ruských striel zabila najmenej šesť ľudí vrátane dvoch detí.
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