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Ukrajina: Rusko zrejme prvýkrát od začiatku roka použilo strelu z KĽDR
Moskva už v minulosti vystrelila severokórejské strely na ukrajinské ciele.
Autor TASR
Moskva 30. júla (TASR) - Rusko pri nočnom útoku na ukrajinské mesto Kryvyj Rih pravdepodobne použilo strelu severokórejskej výroby. Vo štvrtok o tom s odvolaním sa na dva zdroje informovala agentúra Reuters. Pokiaľ by sa informácia potvrdila, išlo by o prvý útok Ruska severokórejskou strelou od začiatku roka, informuje TASR.
Moskva už v minulosti vystrelila severokórejské strely na ukrajinské ciele. Ich nasadenie po dlhšej prestávke však podľa jedného zdroja môže naznačovať, že Moskva má k dispozícii nové zásoby zbraní, z ktorých môže čerpať pri zintenzívňovaní raketových útokov.
Rusko v noci zo stredy na štvrtok uskutočnilo rozsiahly útok na Ukrajinu, pri ktorom použilo 74 rakiet a 284 dronov. Pri Kryvom Rihu podľa šéfa miestnej vojenskej správy jedna z ruských striel zabila najmenej šesť ľudí vrátane dvoch detí.
Moskva už v minulosti vystrelila severokórejské strely na ukrajinské ciele. Ich nasadenie po dlhšej prestávke však podľa jedného zdroja môže naznačovať, že Moskva má k dispozícii nové zásoby zbraní, z ktorých môže čerpať pri zintenzívňovaní raketových útokov.
Rusko v noci zo stredy na štvrtok uskutočnilo rozsiahly útok na Ukrajinu, pri ktorom použilo 74 rakiet a 284 dronov. Pri Kryvom Rihu podľa šéfa miestnej vojenskej správy jedna z ruských striel zabila najmenej šesť ľudí vrátane dvoch detí.