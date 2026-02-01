Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ruský dron udrel vedľa autobusu a zabil 12 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

K útoku podľa vyhlásenia došlo v okrese mesta Pavlohrad, ktoré leží východne od Dnipra.

Autor TASR
Kyjev 1. februára (TASR) - Ruský dronový útok v ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti v nedeľu pripravil o život najmenej 12 ľudí a zranil sedem ďalších, oznámil vedúci regionálnej vojenskej správy Olexander Ganža. Na sieti Telegram uviedol, že nepriateľský dron zasiahol v blízkosti firemného autobusu určeného na prepravu zamestnancov jedného z miestnych podnikov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

K útoku podľa vyhlásenia došlo v okrese mesta Pavlohrad, ktoré leží východne od Dnipra. To bolo v noci na nedeľu takisto terčom dronového útoku, pri ktorom zahynuli dvaja civilisti - muž a žena, ako predtým informoval Ganža.

Nepriateľský dron udrel vedľa firemného autobusu v okrese Pavlohradu. Podľa predbežných informácií zahynulo 12 ľudí a ďalších sedem bolo zranených,“ uviedol šéf vojenskej správy na Telegrame s tým, že v Dnepropetrovskej oblasti bol vyhlásený letecký poplach.

Ukrajinská protivzdušná obrana počas noci podľa armády zostrelila 76 z celkovo 90 vyslaných ruských útočných dronov. Svoje ciele na deviatich miestach zasiahlo 14 útočných bezpilotných lietadiel. Ruské dronové útoky na Ukrajine pokračovali aj po svitaní.

Ruská strana sa k týmto útokom nevyjadrila. Ruské ministerstvo obrany však informovalo, že v noci na nedeľu bolo nad regiónmi na západe európskej časti Ruska zostrelených 21 ukrajinských dronov.
