Ukrajina: Ruský dronový útok zabil troch ľudí vrátane dieťaťa

Černihiv 3. októbra (TASR) - Pri ruskom dronovom útoku vo štvrtok v severoukrajinskom meste Černihiv zahynuli traja ľudia vrátane šesťročného dievčaťa, tvrdia tamojšie úrady. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Podľa informácií polície zaútočili bezpilotné lietadlá na nákladné auto dodávajúce ľuďom plyn do domácností. To následne vybuchlo a priľahlé obytné budovy zachvátili plamene. Zranenie utrpeli štyria ľudia vrátane dvoch detí vo veku štyri a 13 rokov. Všetci boli hospitalizovaní v neďalekej nemocnici.



Polícia na sociálnej sieti Telegram zverejnila fotografie zhoreného auta a zničených okolitých domov, na ktorých v záhradách stále horel oheň.



Mesto Černihiv leží približne 150 kilometrov severne od Kyjeva smerom k hraniciam s Bieloruskom. Ruské jednotky do tohto mesta vstúpili, keď 24. februára 2022 vtrhli na Ukrajinu z viacerých smerov vrátane Bieloruska.