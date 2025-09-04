Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. september 2025Meniny má Rozália
< sekcia Zahraničie

Ukrajina: Ruský nálet na Doneckú oblasť zabil dvoch civilistov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Správy o stratách na životoch v radoch civilistov prichádzajú po tom, čo si ruská delostrelecká paľba na frontovej línii na Ukrajine v stredu vyžiadala dovedna osem civilných obetí, pripomína DPA.

Autor TASR
Kyjev 4. septembra (TASR) - Dvaja civilisti prišli vo štvrtok o život pri ruskom vzdušnom útoku na Doneckú oblasť na východe Ukrajiny, uviedli tamojší predstavitelia. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.

Ruské jednotky zhodili tri bomby na obec Illinivka, spresnil na platforme Telegram oblastný gubernátor Vadym Filaškin.

Počas náletu došlo k poškodeniu dovedna piatich opustených budov, dodal gubernátor.

Bomby však zasiahli aj nemocnicu v blízkosti neďalekého priemyselného mestečka Konsťantynivka, informoval ďalej Filaškin, hoci podrobnosti o obetiach na životoch neuviedol.

Správy o stratách na životoch v radoch civilistov prichádzajú po tom, čo si ruská delostrelecká paľba na frontovej línii na Ukrajine v stredu vyžiadala dovedna osem civilných obetí, pripomína DPA.
.

Neprehliadnite

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP

KOMENTÁR J. HRABKA: Peking a Užhorod

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému