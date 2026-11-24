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Ukrajina: Ruský úder na Záporožie si vyžiadal dve obete a 41 zranených
Moskva podnikla tento útok len niekoľko dní potom, čo zásah ruského dronu spôsobil čiastočné zrútenie päťposchodovej budovy v obci Dymer, približne 45 kilometrov severne od Kyjeva.
Autor TASR
Kyjev 24. novembra (TASR) - Pri ruskom útoku na ukrajinské mesto Záporožie zahynuli v utorok dvaja ľudia a najmenej 41 utrpelo zranenia, uviedli tamojšie úrady potom, čo letecké bomby zasiahli panelový dom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Úder v skorých ranných hodinách zasiahol Záporožie, kde pred začatím vojny vo februári 2022 žilo približne 700.000 ľudí. „Podľa predbežných údajov zahynuli dve osoby a ďalších 41 utrpelo zranenia, medzi nimi aj dojča a tri deti vo veku štyri, šesť a 16 rokov,“ uviedla ukrajinská štátna záchranná služba na platforme Telegram. „Jedna z leteckých bômb zasiahla päťposchodový bytový dom. Útok poškodil jeho fasádu a okolité paneláky,“ spresnili záchranári.
Oblastný gubernátor Mychajlo Semikin na Telegrame napísal, že pri útoku došlo k poškodeniu „viacpodlažných budov a súkromných domov, áut a zariadení dopravnej infraštruktúry“.
Moskva podnikla tento útok len niekoľko dní potom, čo zásah ruského dronu spôsobil čiastočné zrútenie päťposchodovej budovy v obci Dymer, približne 45 kilometrov severne od Kyjeva. V utorok sa počet obetí tohto útoku zvýšil na 12 - svojim zraneniam podľahla v nemocnici 79-ročná žena, ktorú záchranári vytiahli z trosiek. Ruský prezident Vladimir Putin pohrozil minulý týždeň Kyjevu po sérii ukrajinských odvetných útokov „oveľa bolestivejšími“ údermi.
Úder v skorých ranných hodinách zasiahol Záporožie, kde pred začatím vojny vo februári 2022 žilo približne 700.000 ľudí. „Podľa predbežných údajov zahynuli dve osoby a ďalších 41 utrpelo zranenia, medzi nimi aj dojča a tri deti vo veku štyri, šesť a 16 rokov,“ uviedla ukrajinská štátna záchranná služba na platforme Telegram. „Jedna z leteckých bômb zasiahla päťposchodový bytový dom. Útok poškodil jeho fasádu a okolité paneláky,“ spresnili záchranári.
Oblastný gubernátor Mychajlo Semikin na Telegrame napísal, že pri útoku došlo k poškodeniu „viacpodlažných budov a súkromných domov, áut a zariadení dopravnej infraštruktúry“.
Moskva podnikla tento útok len niekoľko dní potom, čo zásah ruského dronu spôsobil čiastočné zrútenie päťposchodovej budovy v obci Dymer, približne 45 kilometrov severne od Kyjeva. V utorok sa počet obetí tohto útoku zvýšil na 12 - svojim zraneniam podľahla v nemocnici 79-ročná žena, ktorú záchranári vytiahli z trosiek. Ruský prezident Vladimir Putin pohrozil minulý týždeň Kyjevu po sérii ukrajinských odvetných útokov „oveľa bolestivejšími“ údermi.