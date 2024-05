Ukrajina: Ruský útok na Charkov má najmenej šesť obetí

Kyjev 22. mája (TASR) — Najmenej šesť ľudí zahynulo a 16 utrpelo zranenia podľa predbežných údajov v dôsledku štvrtkového ostreľovania ukrajinského mesta Charkov ruskými silami. Na platforme Telegram to podľa agentúry Reuters oznámil gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov.



Starosta Charkova Ihor Terechov takisto na Telegrame informoval o piatich mŕtvych a deviatich zranených.



Podľa ukrajinských úradov ruské sily v ranných hodinách vypálili na Charkov a jeho predmestia najmenej 15 rakiet z komplexu S-300 alebo S-400, ktoré zasiahli aj priemyselnú zónu vrátane tamojšej tlačiarne.



Raketové útoky poškodili aj niekoľko objektov štátnej železničnej spoločnosti Ukrzaliznycja, pričom bolo zranených šesť zamestnancov.



Na masívny útok na Charkovskú oblasť reagoval na platforme X aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého "ruskí teroristi" využívajú skutočnosť, že Ukrajina stále nemá dostatočne vybavenú protivzdušnú obranu a schopnosť ničiť odpaľovacie zariadenia teroristov presne tam, kde sa nachádzajú – blízko našich hraníc."



"Táto slabosť nie je našou slabosťou, ale slabosťou sveta, ktorý sa už tretí rok neodvážil postaviť sa k teroristom presne tak, ako by si zaslúžili," konštatoval Zelenskyj.



"Ukrajina robí všetko, čo môže. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú. Ale treba viac odhodlania. A to práve od svetových lídrov," dodal Zelenskyj.