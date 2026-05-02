Ukrajina: Ruský útok na mesto Cherson si vyžiadal dve obete

.
Na tejto fotografii, ktorú poskytla ukrajinská záchranná služba, hasiči hasia požiar budovy po útoku ruského dronu v Odeskej oblasti na Ukrajine v sobotu 2. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Moskva/Kyjev 2. mája (TASR) - Pri ruskom dronovom útoku na minibus v meste Cherson na juhu Ukrajiny zahynul jeden muž a jedna žena. Ďalších sedem osôb utrpelo zranenia, informoval v sobotu gubernátor Chersonskej oblasti Olexandr Prokudin. Upozornila na to agentúra DPA, píše TASR.

K útoku došlo v skorých ranných hodinách. Medzi zranenými bolo šesť mužov a jedna žena, ktorí boli prevezení do nemocnice, uviedol Prokudin na platforme Telegram.

Ruské sily obsadili mesto Cherson na rieke Dneper krátko po rozsiahlej invázii Moskvy na Ukrajinu vo februári 2022, vysvetľuje DPA. Koncom toho istého roka sa však museli po ukrajinskej protiofenzíve stiahnuť za rieku.

Odvtedy sa frontová línia nachádza bezprostredne na východ od mesta, ktoré je pravidelne vystavené ruskému bombardovaniu delostrelectvom, dronmi a raketami, dodáva DPA.
.

