Ukrajina: Ruský útok v Doneckej oblasti si vyžiadal dve obete

Kyjev 3. mája (TASR) - Dvaja ľudia zahynuli a ďalší dvaja utrpeli zranenia v piatok pri ruskom útoku na mesto Kurachove v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Uviedli to miestni predstavitelia, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Útok na Kurachove poškodil niekoľko budov, napísal šéf administratívy mesta Roman Padun v príspevku na platforme Telegram. Kurachove leží neďaleko frontovej línie na východe Ukrajiny, asi 40 kilometrov západne od Ruskom okupovaného mesta Doneck.



Ukrajinská armáda v uplynulých mesiacoch trpela nedostatkom munície, zatiaľ čo početnejšie a muníciou lepšie vyzbrojené ruské sily prevzali iniciatívu na fronte a zaznamenali územné zisky.



Podľa ukrajinských predstaviteľov sa ruské sily v súčasnosti usilujú o dobytie strategicky významného mesta Časiv Jar v Doneckej oblasti. Kontrolu nad týmto mestom by podľa Kyjeva chceli získať do 9. mája, keď si Kremeľ pripomína víťazstvo Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne.



Zúfalú situáciu v okolí Časiv Jaru opísal veliteľ ukrajinských pozemných síl Olexandr Pavľuk v rozhovore pre britský denník The Times. "Snažíme sa urobiť všetko pre to, aby sme zastavili ruský plán obsadiť Časiv Jar pred 9. májom... Rusi tam však majú delostreleckú prevahu v pomere 10:1 a úplnú vzdušnú prevahu," povedal.