Ukrajina: Ruský útok zabil štvorčlennú rodinu vrátane dvoch detí

Ilustračná snímka z Ukrajiny. Foto: TASR/AP

Ukrajina v utorok uviedla, že ruský dronový útok pripravil v Sumskej oblasti na severovýchode krajiny štyroch členov jednej rodiny vrátane dvoch maloletých detí.

Autor TASR
Kyjev 30. septembra (TASR) - Ukrajina v utorok uviedla, že ruský dronový útok pripravil v Sumskej oblasti na severovýchode krajiny štyroch členov jednej rodiny vrátane dvoch maloletých detí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Dnes v noci sa terčom útoku nepriateľa stala obytná budova v dedine Černeččyna, v okrese Krasnopilľa," spresnil veliteľ tamojšej vojenskej správy Oleh Hryhorov na platforme Telegram.

„Záchranári pod troskami (objavili) telá štyroch mŕtvych ľudí - rodičov a ich synov vo veku štyri a šesť rokov,“ uviedol podľa AFP Hryhorov. „Žiaľ, nikomu z nich sa nepodarilo uniknúť,“ dodal.
