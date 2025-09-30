< sekcia Zahraničie
Ukrajina: Ruský útok zabil štvorčlennú rodinu vrátane dvoch detí
Ukrajina v utorok uviedla, že ruský dronový útok pripravil v Sumskej oblasti na severovýchode krajiny štyroch členov jednej rodiny vrátane dvoch maloletých detí.
Kyjev 30. septembra (TASR) - Ukrajina v utorok uviedla, že ruský dronový útok pripravil v Sumskej oblasti na severovýchode krajiny štyroch členov jednej rodiny vrátane dvoch maloletých detí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Dnes v noci sa terčom útoku nepriateľa stala obytná budova v dedine Černeččyna, v okrese Krasnopilľa," spresnil veliteľ tamojšej vojenskej správy Oleh Hryhorov na platforme Telegram.
„Záchranári pod troskami (objavili) telá štyroch mŕtvych ľudí - rodičov a ich synov vo veku štyri a šesť rokov,“ uviedol podľa AFP Hryhorov. „Žiaľ, nikomu z nich sa nepodarilo uniknúť,“ dodal.
