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Ukrajina sa chystá na horúčavy, infraštruktúra je po útokoch oslabená
Operátori energetickej siete už medzičasom oznámili, že v utorok sa v najmenej piatich regiónoch Ukrajiny plánujú odstávky elektriny.
Autor TASR
Kyjev 29. júna (TASR) - Ukrajina pokračuje v prípravách na vlnu horúčav, ktoré by v tomto týždni mohli dosiahnuť až 38 stupňov Celzia. Takéto vysoké teploty totiž môžu podľa úradov oslabiť energetickú sieť, ktorú už vážne poškodili ruské útoky počas zimy 2025-26, informoval v pondelok denník Le Monde, píše TASR.
Podľa predpovedí ukrajinskej meteorologickej služby by mali niektoré časti Ukrajiny v pondelok a v najbližších dňoch zasiahnuť intenzívne horúčavy s teplotami od 35 do 38 stupňov Celzia.
Operátori energetickej siete už medzičasom oznámili, že v utorok sa v najmenej piatich regiónoch Ukrajiny plánujú odstávky elektriny. Vlna horúčav totiž zaťaží energetickú sústavu, ktorá sa stále opravuje po cielených ruských útokoch počas zimy.
Podľa generálneho riaditeľa energetickej spoločnosti Jasno Serhija Kovalenka je horúčava vážnou skúškou pre zariadenia fungujúce vo vojnových podmienkach už viac ako štyri roky a vystavované ruským útokom. Spomínaná spoločnosť zásobuje viac ako 3,5 milióna domácností a takmer 100.000 firiem.
Rusko počas uplynulej zimy na Ukrajine cielene ostreľovalo energetickú infraštruktúru, čo spôsobovalo rozsiahle výpadky v dodávkach elektriny a tepla pre milióny ľudí. „Časť infraštruktúry sa opravuje a časť funguje doslova na hranici svojich možností. Preto bude v najbližších dňoch elektrická sieť fungovať vo veľmi napätom režime,“ varoval na Facebooku.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že od 21. júna bolo v súvislosti s vysokými teplotami v Európe zaznamenaných viac ako 1300 nadúmrtí.
Le Monde doplnil, že najvyššia teplota na Ukrajine bola nameraná 12. augusta 2010, keď v Luhanskej oblasti na východe krajiny zaznamenali 42 stupňa Celzia.
Podľa predpovedí ukrajinskej meteorologickej služby by mali niektoré časti Ukrajiny v pondelok a v najbližších dňoch zasiahnuť intenzívne horúčavy s teplotami od 35 do 38 stupňov Celzia.
Operátori energetickej siete už medzičasom oznámili, že v utorok sa v najmenej piatich regiónoch Ukrajiny plánujú odstávky elektriny. Vlna horúčav totiž zaťaží energetickú sústavu, ktorá sa stále opravuje po cielených ruských útokoch počas zimy.
Podľa generálneho riaditeľa energetickej spoločnosti Jasno Serhija Kovalenka je horúčava vážnou skúškou pre zariadenia fungujúce vo vojnových podmienkach už viac ako štyri roky a vystavované ruským útokom. Spomínaná spoločnosť zásobuje viac ako 3,5 milióna domácností a takmer 100.000 firiem.
Rusko počas uplynulej zimy na Ukrajine cielene ostreľovalo energetickú infraštruktúru, čo spôsobovalo rozsiahle výpadky v dodávkach elektriny a tepla pre milióny ľudí. „Časť infraštruktúry sa opravuje a časť funguje doslova na hranici svojich možností. Preto bude v najbližších dňoch elektrická sieť fungovať vo veľmi napätom režime,“ varoval na Facebooku.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že od 21. júna bolo v súvislosti s vysokými teplotami v Európe zaznamenaných viac ako 1300 nadúmrtí.
Le Monde doplnil, že najvyššia teplota na Ukrajine bola nameraná 12. augusta 2010, keď v Luhanskej oblasti na východe krajiny zaznamenali 42 stupňa Celzia.