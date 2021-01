Ukrajina sa chystá na sprísnenie karanténnych opatrení

Kyjev 5. januára (TASR) - Na Ukrajine zaznamenali za posledných 24 hodín ďalších 5334 testami potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Najviac prípadov hlásia z Kyjeva a Odeskej a Záporožskej oblasti, informovala v utorok agentúra UNIAN s odvolaním sa na ministra zdravotníctva Maxyma Stepanova.



Minister dodal, že v pondelok bolo hospitalizovaných ďalších 1280 ľudí a 13.850 ľudí sa z choroby COVID-19 uzdravilo. Nákaze však podľahlo ďalších 202 ľudí.



Za uplynulých 24 hodín bolo na Ukrajine vykonaných 39.286 testov na koronavírusy, pričom v prípade 24.154 šlo o testy PCR, zvyšných 15.132 testov bolo vykonaných metódou ELISA.



Minister Stepanov v utorok na pravidelnom brífingu v Kyjeve vysvetlil, že vládou avizované sprísnenie karanténnych opatrení na Ukrajine, ktoré bude platiť od 8. do 24. januára, je "nevyhnutné na úplné potlačenie vlny šírenia choroby COVID-19" a aby sa predišlo ďalším tzv. lockdownom v apríli či máji. Upozornil tiež, že v čase sprísnených opatrení by na Ukrajine mala vrcholiť aj chorobnosť na chrípku.



„V čase sprísnených opatrení budú zavreté kultúrne inštitúcie, zábavné podniky a školy s výnimkou materských škôl, ako aj univerzity a všetky ubytovacie zariadenia okrem hotelov a rehabilitačných centier." Zavreté budú aj telocvične, fitnescentrá a plavárne. Profesionálne športové podujatia budú povolené, ale bez divákov.



Stravovacie zariadenia budú fungovať iba na odber stravy pri okienku alebo ako donášková služba.



Štátne a obecné úrady sa presúvajú do režimu práce na diaľku, dodal UNIAN, ktorý poznamenal, že po 8. januári bude na Ukrajine zakázaná aj prevádzka vianočných trhov.