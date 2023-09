Ukrajina sa dohodla s USA na spoločnej výrobe zbraní

Kyjev 22. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok oznámil, že Ukrajina začne vyrábať zbrane spoločne so Spojenými štátmi. TASR o tom informuje podľa stanice Sky News.



Kyjev vďaka dlhodobej dohode bude môcť začať vyrábať systémy protivzdušnej obrany. V súlade s dohodou vzniknú aj nové pracovné miesta a priemyselná základňa na Ukrajine.



Ohlásenie zbrojárskej spolupráce zverejnila v piatok kancelária Zelenského na svojej webstránke krátko po ukončení jeho návštevy USA.



"Budeme spolupracovať tak, aby Ukrajina vyrábala potrebné zbrane spolu so Spojenými štátmi. Koprodukcia v obrane (obrannom sektore) so Spojenými štátmi je historická vec," uviedol Zelenskyj.



Ukrajina sa v ostatnom čase snaží vyvíjať čo najväčšie úsilie zvýšiť domácu výrobu zbraní. Dohodu o spolupráci podpísalo s USA ministerstvo strategického priemyslu, ktoré má na starosti dohľad nad výrobou zbraní na Ukrajine.



Zelenskyj bez ďalších podrobností dodal, že Kyjev sa pripravuje na "vytvorenie nového obranného ekosystému so Spojenými štátmi", aby tak spoločne vyrábali zbrane a prispeli k posilneniu slobody a ochrany životov.