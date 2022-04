V prípade návštevy pápeža by Rusko pozastavilo boje, očakáva Ukrajina

Vatikán/Kyjev 8. apríla (TASR) - Ukrajina očakáva, že Rusko by pozastavilo svoje vojenské útoky v čase, keď by na návštevu krajiny pricestoval pápež František. Povedal to vo štvrtok v Ríme v rozhovore pre agentúru Reuters ukrajinský veľvyslanec pri Svätej stolici Andrij Juraš.



"Ak Rusko pochopí, že pápež pôjde na Ukrajinu, Rusko zastaví bombardovanie, určite aspoň v strednej a severnej časti krajiny," je presvedčený nový ukrajinský veľvyslanec vo Vatikáne.



Juraš sa vo štvrtok stretol s pápežom, ktorému prezentoval svoje poverovacie listiny, ako aj s ďalšími vrcholnými predstaviteľmi Vatikánu. "Diskutovali sme o mnohých veciach, ktoré sú teraz na programe - hlavne však o prípadnej ceste Jeho Svätosti na Ukrajinu," povedal Juraš. "Doplnil som ďalšie argumenty, prečo by sa mala (návšteva) realizovať čo najskôr a práve za týchto okolností," dodal.



Pápež František cez víkend počas návštevy Malty novinárom povedal, že v snahe prihovoriť sa za mier zvažuje cestu na Ukrajinu, kam ho pozvali ukrajinskí politici vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského a tiež predstavitelia tamojšieho náboženského spoločenstva.



Juraš po stretnutiach vo Vatikáne povedal, že tam panuje "veľa vnútornej duchovnej túžby (uskutočniť cestu)", avšak bez záväzného prísľubu. "Pre všetkých - a aj pre pápeža - je čoraz pochopiteľnejšie, že prípadná pozitívna odpoveď na výzvu navštíviť Ukrajinu je čoraz dôležitejšia z hľadiska pomoci Ukrajine (zastaviť vojnu)," zdôraznil.



Poznamenal tiež, že rozumie tomu, že Rusko vyvíja na Vatikán nátlak, aby pápež cestu na Ukrajinu nepodnikol. Odkiaľ má tieto informácie, veľvyslanec nepriblížil.



Pápež na Malte nepriamo kritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina za rozpútanie ofenzívy na Ukrajine a odsúdil "neoprávnenú agresiu" a "zverstvá" páchané počas vojny.



V stredu počas generálnej audiencie pápež v odsúdil "masaker v Buči" a pobozkal ukrajinskú vlajku vo vyblednutých farbách, ktorú mu priniesli práve z Buče, kde sa po stiahnutí ruských síl v uliciach našli zabité telá civilistov. Pápež na pódiu privítal tiež ukrajinské deti, ktoré museli pred vojnou utiecť z vlasti.