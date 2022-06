Ukrajina sa naposledy lúčila s padlým hrdinom Romanom Ratušným (†24)

Kyjev 18. júna (TASR) - Tisíce ľudí sa v sobotu v Kyjeve na Námestí nezávislosti naposledy lúčili s Romanom Ratušným, popredným predstaviteľom proeurópskeho hnutia Majdan na Ukrajine a protikorupčným aktivistom, ktorý bojoval proti ruským silám v ukrajinskej armáde. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Ľudia si ho uctili ako hrdinu, ktorého zabili na východe krajiny vo veku 24 rokov. Zahynul 9. júna neďaleko mesta Izium v Charkovskej oblasti, kde ukrajinské sily stále odolávajú ruským silám.



Pred rakvou zahalenou do modro-žltej ukrajinskej vlajky pri pamätníku, ktorý sa týči nad obrovským kyjevským námestím, vzdávali Ratušnému poctu ľudia všetkých vekových kategórií.



K armáde sa pridal tak ako mnoho iných civilistov už na začiatku invázie Ruska na Ukrajine 24. februára.



"Myslím si, že je dôležité tu byť, lebo je to hrdina Ukrajiny a musíme naňho spomínať," povedal pre AFP 17-ročný stredoškolák Dmytro Ostrovskyj.



Smútiaci ľudia pristupovali k rakve s pozostatkami Ratušného, pokľakli alebo sa poklonili a položili ruku na rakvu, pri ktorej bolo mnoho kvetov - červených vlčích makov.



"Pre všetkých si bol brat, pre niektorých syn a pre ďalších starším vzorom," povedal do mikrofónu jeho otec Taras Ratušnyj.



"Roman vždy bojoval za správnu vec a je to príklad pre nás všetkých, pre mládež," uviedol 29-ročný vojak Hlib.



Ratušnyj bol ako 15-ročný jedným z prvých študentov, ktorí koncom roka 2013 na kyjevskom Námestí Nezávislosti, nazývanom aj Majdan, protestovali proti proruskému ukrajinskému prezidentovi Viktorovi Janukovyčovi. Miesto sa nakoniec stalo dejiskom obrovských proeurópskych protestov, ktoré vo februári 2014 viedli k pádu Janukovyča.



Okrem politického aktivizmu a boja proti korupcii na Ukrajine Ratušnyj riadil aj mimovládnu organizáciu Protasiv Jar pomenovanú podľa historickej lokality v Kyjeve, ktorú sa aktivisti snažili ochrániť pred ilegálnou výstavbou, lebo by to viedlo k zničeniu veľkého lesa v tejto štvrti.



Ratušnému sa za jeho aktivity vyhrážali smrťou.



"Keby bolo na Ukrajine desať takých ľudí ako Roman, žili by sme v úplne inej krajine," povedal stredoškolák Ostrovskyj.