Ukrajina sa obáva, že ruské sily zaútočia aj z Podnesterska

Kyjev 11. apríla (TASR) - Generálny štáb ukrajinskej armády v pondelok informoval, že pozorne monitoruje aktivity ruských vojakov rozmiestnených v moldavskom odštiepeneckom regiónu Podnestersko. Zároveň varoval, že Rusko by mohlo na Ukrajinu zaútočiť aj z podnesterskej oblasti. Informuje o tom agentúra DPA.



"Nedá sa vylúčiť, že ruské ozbrojené sily sa uchýlia k provokáciám na území Podnesterska v Moldavsku," uviedol štáb.



Podnestersko leží pri juhozápadných hraniciach Ukrajiny, v blízkosti kľúčového ukrajinského prístavu Odesa. V súlade s medzinárodným právom patrí tento separatistický región k Moldavsku, no od začiatku 90. rokov 20. storočia ho má fakticky pod kontrolou Moskva.



Ak by do vojny na Ukrajine zasiahli aj ruské vojenské jednotky z Podnesterska a tamojšie polovojenské proruské skupiny, hrozilo by potenciálne obkľúčenie ukrajinských síl na juhu Ukrajiny, a to obzvlášť v okolí Odeskej oblasti.



Rusko popiera, že by takýto útok zamýšľalo.



Kyje medzičasom informoval o zvýšenej koncentrácii ruských vojakov na východe Ukrajiny, kde sa momentálne sústreďuje ťažisko bojov. Medzi ruskými silami majú byť podľa ukrajinských úradov aj vojaci zo Sibíri či ruského Ďalekého východu.



"Je pravdepodobné, že (ruskí) okupanti sa v najbližších dňoch pokúsia obnoviť svoju ofenzívu," dodal generálny štáb ukrajinskej armády.