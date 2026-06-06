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Ukrajina sa ospravedlnila za nález námorného dronu pri ostrove Lefkada
Kyjev tiež poďakoval Grécku za podporu, ktorú poskytuje Ukrajine od začiatku rozsiahlej ruskej invázie v roku 2022.
Autor TASR
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Kyjev 6. júna (TASR) - Ukrajina sa v piatok ospravedlnila po tom, ako pri gréckom ostrove Lefkada v Iónskom mori objavili námorný dron naložený výbušninami, TASR informuje podľa správy agentúry DPA.
Ukrajinské ospravedlnenie prišlo niekoľko dní po tom, ako grécka vláda v súvislosti s incidentom oficiálne tlmočila Ukrajine protest, píše DPA.
„Ukrajinská strana sa ospravedlňuje za tento incident a zdôrazňuje, že bol dôsledkom okolností spôsobených pokračujúcou ruskou agresiou voči Ukrajine,“ napísal na sociálnej sieti X hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj. Dodal, že tento incident, podobne ako ďalšie prípady v iných regiónoch, ukazuje, že pokračujúca ruská agresia voči Ukrajine predstavuje hrozbu nielen pre samotnú Ukrajinu, „ale aj pre susedné spriatelené štáty, Európu a celý svet“.
Kyjev tiež poďakoval Grécku za podporu, ktorú poskytuje Ukrajine od začiatku rozsiahlej ruskej invázie v roku 2022.
Rybári v máji vo vodách pri Lefkade objavili bezposádkové plavidlo s dĺžkou približne šesť metrov a bežiacim motorom. Neskôr si ho prevzala pobrežná stráž a odtiahla ho do prístavu. Grécke orgány následne zistili, že išlo o plavidlo ukrajinskej výroby naložené približne 100 kilogramami výbušnín. Výbušné zariadenie zneškodnila pobrežná stráž kontrolovaným výbuchom.
Atény zaslali Ukrajine protestnú nótu, v ktorej označili incident za hrozbu pre námornú bezpečnosť a ohrozenie civilistov a požadovali od Kyjeva oficiálne vysvetlenie.
Lefkada leží viac ako 1000 kilometrov od ukrajinského pobrežia. Ukrajina hraničí s Čiernym morom a nemá priamy prístup k Stredozemnému moru.
Podľa gréckych zdrojov z bezpečnostných kruhov úrady vyšetrujú aj prípady nasadenia ukrajinských námorných dronov proti plavidlám tzv. ruskej tieňovej flotily. Tie Moskva využíva na obchádzanie sankcií a prepravuje nimi ruskú ropu. Zdroje tvrdia, že už došlo k útokom ukrajinských dronov na lode v niektorých častiach Stredozemného mora, a to aj medzi Líbyou a Krétou a pri pobreží Malty.
Ukrajinské ospravedlnenie prišlo niekoľko dní po tom, ako grécka vláda v súvislosti s incidentom oficiálne tlmočila Ukrajine protest, píše DPA.
„Ukrajinská strana sa ospravedlňuje za tento incident a zdôrazňuje, že bol dôsledkom okolností spôsobených pokračujúcou ruskou agresiou voči Ukrajine,“ napísal na sociálnej sieti X hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj. Dodal, že tento incident, podobne ako ďalšie prípady v iných regiónoch, ukazuje, že pokračujúca ruská agresia voči Ukrajine predstavuje hrozbu nielen pre samotnú Ukrajinu, „ale aj pre susedné spriatelené štáty, Európu a celý svet“.
Kyjev tiež poďakoval Grécku za podporu, ktorú poskytuje Ukrajine od začiatku rozsiahlej ruskej invázie v roku 2022.
Rybári v máji vo vodách pri Lefkade objavili bezposádkové plavidlo s dĺžkou približne šesť metrov a bežiacim motorom. Neskôr si ho prevzala pobrežná stráž a odtiahla ho do prístavu. Grécke orgány následne zistili, že išlo o plavidlo ukrajinskej výroby naložené približne 100 kilogramami výbušnín. Výbušné zariadenie zneškodnila pobrežná stráž kontrolovaným výbuchom.
Atény zaslali Ukrajine protestnú nótu, v ktorej označili incident za hrozbu pre námornú bezpečnosť a ohrozenie civilistov a požadovali od Kyjeva oficiálne vysvetlenie.
Lefkada leží viac ako 1000 kilometrov od ukrajinského pobrežia. Ukrajina hraničí s Čiernym morom a nemá priamy prístup k Stredozemnému moru.
Podľa gréckych zdrojov z bezpečnostných kruhov úrady vyšetrujú aj prípady nasadenia ukrajinských námorných dronov proti plavidlám tzv. ruskej tieňovej flotily. Tie Moskva využíva na obchádzanie sankcií a prepravuje nimi ruskú ropu. Zdroje tvrdia, že už došlo k útokom ukrajinských dronov na lode v niektorých častiach Stredozemného mora, a to aj medzi Líbyou a Krétou a pri pobreží Malty.