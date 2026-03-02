Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ukrajina sa prihlásila k útoku na ropný terminál v Novorossijsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Generálny štáb dodal, že v sobotu 28. februára ukrajinská armáda zaútočila na inú ruskú rafinériu - rafinériu Albašnefť v Krasnodarskom kraji.

Kyjev 2. marca (TASR) - Ukrajina sa prihlásila k zodpovednosti za útok na významný ropný terminál v juhoruskom prístave Novorossijsk, ktorý podnikla napriek nedávnej výzve Washingtonu, aby sa takýmto útokom vyhýbala. Informoval o tom web denníka Le Monde, píše TASR.

Ukrajinská armáda uviedla, že v noci na pondelok zaútočila v juhoruskom Krasnodarskom kraji na ropný terminál Šescharis v Novorossijsku a na tamojšiu námornú základňu. Poškodené boli vojnové lode, systémy protivzdušnej obrany a šesť zo siedmich nakladacích plošín v prístavnom ropnom termináli. Ukrajinská armáda uviedla, že Rusko túto vojenskú a priemyselnú infraštruktúru používa vo vojne proti Ukrajine.

Na mieste bol pozorovaný rozsiahly požiar,“ uviedol vo vyhlásení generálny štáb ukrajinskej armády. Podľa ruských úradov si tieto útoky vyžiadali najmenej päť zranených a veľké materiálne škody na bytovom fonde.

Generálny štáb dodal, že v sobotu 28. februára ukrajinská armáda zaútočila na inú ruskú rafinériu - rafinériu Albašnefť v Krasnodarskom kraji. Útok dronom podpálil jednu z nádrží v areáli rafinérie. Požiar zachvátil plochu s rozlohou 150 metrov štvorcových. Do jeho hasenia bolo zapojených 39 ľudí a 13 kusov techniky.

Tieto tvrdenia Ukrajiny prichádzajú niekoľko dní po tom, ako USA žiadali Kyjev, aby sa vyhýbal útokom na americké záujmy v Novorossijsku. Podľa ukrajinskej veľvyslankyne v Spojených štátoch Olhy Stefanišynovej jej Washington v tomto zmysle poslal nótu vydanú v reakcii na predchádzajúce ukrajinské útoky, ktoré ohrozili americké investície v Kazachstane.

Medzičasom ruské ministerstvo obrany informovalo, že v noci na pondelok bolo nad Čiernym a Azovským morom, Krasnodarským krajom, Krymom, Belgorodskou, Kurskou a Astrachanskou oblasťou zachytených a zničených 172 ukrajinských bezpilotných lietadiel.
