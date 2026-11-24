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Ukrajina sa prihlásila k útoku na ruskú loď vo Fínskom zálive
Loď Sparta II sa stala cieľom dronového útoku v sobotu ráno, v dôsledku čoho na nej vypukol požiar.
Autor TASR
Kyjev 24. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že Kyjev je zodpovedný za sobotňajší dronový útok na ruskú nákladnú loď vo Fínskom zálive. Povedal to v rozhovore pre agentúru Bloomberg, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Loď Sparta II sa stala cieľom dronového útoku v sobotu ráno, v dôsledku čoho na nej vypukol požiar. Posádka bola evakuovaná, najprv do záchranných člnov a následne na ruskú loď, ktorá sa nachádzala v blízkosti. Nikto neutrpel zranenia.
Pri hasení požiaru pomáhalo celkovo sedem plavidiel - dve ruské, dve estónske a tri fínske. Podľa agentúry Reuters išlo o ojedinelý prípad cezhraničnej spolupráce. Zasiahnutá loď bola následne odtiahnutá ruským plavidlom do Petrohradu.
Fínske ozbrojené sily už skôr naznačovali, že útok na loď Sparta II podnikla pravdepodobne Ukrajina. Zelenskyj to v rozhovore potvrdil a povedal, že každé plavidlo pod ruskou vlajkou, ktoré preváža zbrane alebo iný sankcionovaný náklad a je v ruských výsostných či neutrálnych vodách, je pre Ukrajinu legitímnym vojenským cieľom.
„Všetko sme urobili správne,“ vyhlásil ukrajinský prezident s tým, že Ukrajina na útok mala plné právo. Ruská loď sa podľa neho nachádzala v ruských výsostných vodách, potom sa však trochu odklonila od kurzu, čo „určite vyvoláva otázky“. V tejto súvislosti pripustil, že niektorých európskych spojencov Ukrajiny znepokojilo, že sa „niečo deje v Baltskom mori“. Dal preto pokyn svojim ministrom a armáde na zintenzívnenie komunikácie s partnermi, aby „nedošlo k žiadnym prekvapeniam“.
Loď Sparta II sa stala cieľom dronového útoku v sobotu ráno, v dôsledku čoho na nej vypukol požiar. Posádka bola evakuovaná, najprv do záchranných člnov a následne na ruskú loď, ktorá sa nachádzala v blízkosti. Nikto neutrpel zranenia.
Pri hasení požiaru pomáhalo celkovo sedem plavidiel - dve ruské, dve estónske a tri fínske. Podľa agentúry Reuters išlo o ojedinelý prípad cezhraničnej spolupráce. Zasiahnutá loď bola následne odtiahnutá ruským plavidlom do Petrohradu.
Fínske ozbrojené sily už skôr naznačovali, že útok na loď Sparta II podnikla pravdepodobne Ukrajina. Zelenskyj to v rozhovore potvrdil a povedal, že každé plavidlo pod ruskou vlajkou, ktoré preváža zbrane alebo iný sankcionovaný náklad a je v ruských výsostných či neutrálnych vodách, je pre Ukrajinu legitímnym vojenským cieľom.
„Všetko sme urobili správne,“ vyhlásil ukrajinský prezident s tým, že Ukrajina na útok mala plné právo. Ruská loď sa podľa neho nachádzala v ruských výsostných vodách, potom sa však trochu odklonila od kurzu, čo „určite vyvoláva otázky“. V tejto súvislosti pripustil, že niektorých európskych spojencov Ukrajiny znepokojilo, že sa „niečo deje v Baltskom mori“. Dal preto pokyn svojim ministrom a armáde na zintenzívnenie komunikácie s partnermi, aby „nedošlo k žiadnym prekvapeniam“.