Ukrajina sa rozhodla udeliť najvyššie štátne vyznamenanie A. Delonovi

Paríž 18. apríla (TASR) - Ukrajina sa rozhodla udeliť najvyššie štátne vyznamenanie za zásluhy francúzskemu hercovi Alainovi Delonovi. Oznámil to vo štvrtok ukrajinský veľvyslanec v Paríži Vadym Omelčenko. Ambasáda vyzdvihla Delonovu podporu Ukrajiny brániacej sa voči ruskej vojenskej agresii, uvádza TASR na základe správy tlačovej agentúry AFP.



"Od prvého dňa vojny Delon veľakrát hovoril na podporu Ukrajiny. Pre nás je symbolom, je dôležitý," uviedlo ukrajinské veľvyslanectvo. Pripomenulo, že Delon sa v roku 2022 zúčastnil na interaktívnej debate s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý je sám bývalým hercom, a že počas televízneho programu čítal aj texty ukrajinského básnika Tarasa Ševčenka.



"Pán Delon, drahý Alain, viem, že ste v nie veľmi jednoduchej situácii, a chcem vám povedať, že nie ste sám," povedal Omelčenko, ktorý udelenie ocenenia oznámil na televíznej stanici TV5 Monde. "Máte veľa obdivovateľov a ľudí, ktorí vás majú radi. Ja a moji ľudia sme vždy na vašej strane," dodal.



Delon (88) je v zlom zdravotnom stave od roku 2019, keď utrpel mozgovú príhodu. Francúzsky súd v januári vymenoval zákonného zástupcu, ktorého úlohou je pomáhať mu pri rozhodovaní týkajúcom sa zdravotnej starostlivosti.



Zdravie herca je už mesiace aj dôvodom sporov medzi jeho potomkami. Anthony, hercov najstarší syn, vyčíta svojej nevlastnej sestre Anouchke, že pred ním tajila otcovo zhoršujúce sa zdravie. Spolu s bratom Alainom-Fabienom okrem toho Anouchku obviňujú, že otca chcela previezť späť do Švajčiarska, aj keď on vyjadril želanie dožiť v malom meste Douchy ležiacom južne od Paríža.



Kým Anouchka sa bránila, že otca chcela do Švajčiarska, ktorého je občanom, previezť na vyšetrenie, jej bratia tvrdia, že motívom pre prevoz bolo vyhnúť sa "obrovskej dani" z dedičstva. Podľa odhadov má Delonov majetok hodnotu 50 až 250 miliónov eur - získal ho vďaka svojej kariére herca, producenta i podnikateľa.



Delon má za sebou zhruba 60 rokov vo filmovom priemysle. Delona - rodáka z parížskeho predmestia Sceaux - preslávili hlavné úlohy vo filmoch Gepard, Dvaja muži v meste či Borsalino. V roku 2019 si prevzal na festivale v Cannes Zlatú palmu za celoživotné dielo.