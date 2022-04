Ukrajina sa s Ruskom dohodla na evakuačnom koridore z Mariupolu

Príslušník domobrany Doneckej ľudovej republiky kráča okolo zničenej mešity počas bojov medzi ukrajinskou a ruskou armádou v obliehanom meste Mariupol počas 55. dňa ruskej invázie na Ukrajinu v utorok 19. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Kyjev 20. apríla (TASR) - Ukrajina sa v stredu dohodla s ruskými silami na otvorení humanitárneho koridoru určeného na bezpečný odsun civilistov zo zdevastovaného prístavného mesta Mariupol. Oznámila to ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. TASR správu prevzala z agentúry AFP.napísala v aplikácii Telegram Vereščuková.Civilisti dostali pokyn zhromaždiť sa o 13.00 h SELČ na evakuáciu, ktorá bude smerovať do mesta Záporožie.Starosta Mariupola Vadym Bojčenko vyjadril presvedčenie, že z obliehaného mesta sa v stredu v 90 autobusoch podarí evakuovať 6000 civilistov, píše denník The Guardian.Evakuácie z ukrajinských oblastí boli posledné tri dni pozastavené. Kyjev tvrdil, že dohodu nemožno dosiahnuť, keďže Rusko zintenzívnilo útoky.Ruské ministerstvo obrany dalo v stredu ráno ukrajinským silám v Mariupole nové ultimátum a vyzvalo ich, aby zložili zbrane do 13.00 h SELČ. Rezort vo vyhlásení uviedol, že otvoril humanitárny koridor z oceliarní Azovstaľ, aby sa ukrajinskí vojaci mohli stiahnuť a dobrovoľne zložiť zbrane. Otvorenie koridoru má umožniť aj evakuáciu civilistov.Serhij Volyna, veliteľ 36. námornej brigády ukrajinských ozbrojených síl, ktoré naďalej bojujú proti ruským silám v Mariupole, v stredu skoro ráno v príspevku na Facebooku uviedol, že jeho jednotkyuviedol Volyna vo videu zverejnenom na sociálnej sieti.povedal.