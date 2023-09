Ukrajina sa stala členom Rady guvernérov MAAE

Kyjev/Londýn 29. septembra (TASR) - Ukrajina bola vo štvrtok zvolená do Rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) spolu s ďalšími desiatimi štátmi, uvádza sa vo vyhlásení MAAE citovanom britskou stanicou BBC.



Rada je jedným z dvoch riadiacich orgánov MAAE. Zaoberá sa finančnými záležitosťami, bezpečnostnými normami a vymenúva generálneho riaditeľa MAAE.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa následne vo svojom videopríhovore poďakoval štátom, ktoré podporili žiadosť Ukrajiny o členstvo v Rady guvernérov MAAE.



Uviedol, že zvolenie Ukrajiny podčiarkuje jej rolu na medzinárodnej scéne, ale poskytuje jej aj reálne príležitosti ovplyvňovať prijímanie rozhodnutí, ktoré sú záväzné pre všetkých členov MAAE a celé medzinárodné spoločenstvo.



Ubezpečil, že Ukrajina zostáva spoľahlivým medzinárodným partnerom v oblasti využívania atómovej energie a vynaloží maximálne úsilie na posilnenie dôležitej úlohy MAAE i jadrovej bezpečnosti. Dodal, že jeho krajina chce prispieť k ochrane Európy pred "radiačným vydieraním" zo strany Ruska, a to aj oslobodením jadrovej elektrárne v Záporoží od ruských okupantov.



Aj šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba vo svojej reakcii na členstvo Ukrajiny v Rade guvernérov MAAE zdôraznil, že Rusko musí stiahnuť svojich vojakov a personál zo Záporožskej jadrovej elektrárne a okamžite ju vrátiť pod plnú kontrolu Ukrajiny.



Rada guvernérov MAAE pozostáva z 35 členov. Na roky 2023-24 boli do nej zvolené spolu s Ukrajinou zvolené Alžírsko, Arménsko, Bangladéš, Burkina Faso, Ekvádor, Holandsko, Indonézia, Kórea, Paraguaj a Španielsko.