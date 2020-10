Ukrajina sa v čase koronakrízy pripravuje na komunálne voľby

Kyjev 15. októbra (TASR) - Počet potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu na Ukrajine sa za posledných 24 hodín zvýšil o 5062. Pribudlo aj 73 úmrtí, vyplýva z údajov systému NSDC na monitorovanie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2, čím sa počet obetí epidémie v krajine zvýšil na 5302.



Najvyšší počet nových potvrdených prípadov infikovania za posledných 24 hodín zaevidovali v Charkivskej oblasti (+651), v hlavnom meste Kyjev (+445), ako aj vo Ľvivskej (+332), Sumskej (+271) a Žytomirskej (+269) oblasti. Uviedol to na pravidelnom brífingu minister zdravotníctva Maxim Stepanov, ktorý občanov vyzval, aby dodržiavali nariadenia hygienikov.



Ministerstvo zdravotníctva vo štvrtok súčasne vydalo súbor odporúčaní pre komunálne voľby, ktoré sa na Ukrajine budú konať 25. októbra.



Voličom sa odporúča vstupovať do volebnej miestnosti s prekrytým nosom a ústami, dezinfikovať si ruky, dodržiavať odstup najmenej 1,5 metra od iných osôb. Ministerstvo tiež na občanov apelovalo, aby do volebných miestností neprichádzali s deťmi, ak je to možné, a pri vypĺňaní volebného lístka použili vlastné pero.



V pondelok začala na Ukrajine platiť aj nová zonácia karanténnych obmedzení, ktorá sa bude uplatňovať najmenej do konca októbra.



Od začiatku pandémie bol koronavírus SARS-CoV-2 v celosvetovom meradle identifikovaný u 38 miliónov 510.263 ľudí, vyplýva z údajov aktualizovaných pravidelne Centrom pre systémový výskum a inžinierstvo na Univerzite Johnsa Hopkinsa.



Koronavírus alebo ním spôsobené skomplikovanie iných ochorení spôsobili smrť 1,092.144 ľudí. Ďalších 26 miliónov 678.125 pacientov sa z nákazy uzdravilo.



Pokiaľ ide o štatistiku nakazených, vedú ju Spojené štáty, kde malo pozitívny výsledok testu na SARS-CoV-2 sedem miliónov 916.100 ľudí, nasledované Indiou (7,307.097), Brazíliou (5,140.863), Ruskom (1,332.824) a Argentínou (931.967).



Ako uviedla agentúra UNIAN, Ukrajina je v tomto rebríčku na 25. mieste v zozname: medzi Izraelom a Holandskom.