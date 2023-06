Sydney 13. júna (TASR) - Ukrajina sa zaujíma o vyradené austrálske stíhačky F-18. Kyjev sa preto Canberry opýtal na ich technický stav, pre agentúru AFP to v utorok povedal ukrajinský veľvyslanec v Austrálii Vasyľ Myrošnyčenko, informuje TASR.



"Ukrajina zvažuje možnosti stíhačiek, vrátane tejto," povedal veľvyslanec. Ide o približne 41 strojov skladovaných na základní severne od Sydney, dodal.



Americký prezident Joe Biden v máji súhlasil s výcvikom ukrajinských pilotov na obsluhu stíhačiek F-16, čím sa položil základ pre ich prípadné poskytnutie Ukrajine. Kyjev už niekoľko mesiacov žiada spojencov o západné stíhačky, ktoré by výrazne posilnili ukrajinské vzdušné sily.



Niekoľko krajín už naznačilo záujem dodať Ukrajine stíhačky F-16. O model F-18 sa však Kyjev verejne zaujíma prvýkrát. Akákoľvek dohoda o ich dodaní na Ukrajinu sa však zdá byť vzdialená a vyžaduje si diplomatickú a logistickú spoluprácu medzi Canberrou, Kyjevom a Washingtonom.



Bezprostredne tiež nie je jasné, koľko vyradených austrálskych stíhačiek F-18 sa dá znovu uviesť do prevádzky. Zdroj agentúry AFP oboznámený so záležitosťou to odhadol na 12 až 16 kusov.



Austrálske letectvo postupne vyradilo 71 svojich stíhačiek F-18 medzi rokmi 2019 a 2021 a nahradilo ich modernejšími F-35. Niektoré z vyradených stíhačiek Austrália predala Kanade.



Canberra poskytla Kyjevu od začiatku ruskej invázie vlani vo februári vojenskú pomoc za 340 miliónov dolárov. Boli to obrnené vozidlá Bushmaster, obrnené pásové transportéry M113, drony a húfnice.



O ďalšom balíku vojenskej pomoci pre Ukrajinu by mala austrálska vláda rozhodnúť pred júlovým summitom NATO vo Vilniuse. Stíhačky F-18 v ňom však pravdepodobne nemudú, keďže Canberra pristupuje k tejto téme opatrne.