Samosprávnu budovu v centre Charkova na Ukrajine zasiahla raketa

Kyjev 1. marca (TASR) - Ukrajinské médiá informujú, že v centre Charkova došlo v utorok k ruskému raketovému útoku, ktorého terčom sa stala budova miestnej samosprávy na tamojšom Námestí slobody. Uvádzajú to stanica BBC i denník The Guardian.



Videozáznam, zachytávající dopadnutie rakety do prednej časti budovy a následný obrovský výbuch, sa objavil na sociálnych sieťach. K útoku malo dôjsť o 08.00 h miestneho času (07.00 h SEČ).



Dosiaľ z mesta nehlásili obete na životoch ani zranených. Na videozázname po explózii, ktorého pravosť overila BBC, je vidieť zhorené autá a trosky.



Spravodajca denníka The Guardian uvádza, že ukrajinskí predstavitelia označili útok za pokus o zabitie tamojšieho gubernátora a členov jeho tzv. obranného tímu.



Charkov zasiahli raketové útoky ruskej armády už v pondelok; tie si vyžiadali najmenej 11 obetí na životoch a desiatky zranených. Zničených bolo 87 obytných budov.



Ostreľovanie mesta pokračovalo aj v noci na utorok, pričom terčom ruskej armády sa stali podľa tamojšieho primátora Ihora Terechova aj trafostanice, uvádza agentúra DPA. Útoky v tomto meste spôsobujú problémy s dodávkami elektriny a vody.



Charkov je druhým najväčším ukrajinským mestom, má 1,6 milióna obyvateľov.