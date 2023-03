Ukrajina schválila mechanizmus nútenej evakuácie detí

Kyjev 7. marca (TASR) - Ukrajinská vláda schválila v utorok nový mechanizmus, ktorý umožní nútené evakuácie detí z oblastí, kde prebiehajú boje. TASR o tom informuje podľa správy stanica Sky News.



Ukrajinské ministerstvo pre reintegráciu na platforme Telegram uviedlo, že "otázku ochrany životov detí a ich okamžitej evakuácie z obzvlášť nebezpečných oblastí" si pod svoju svoju "osobnú kontrolu" vzala ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková.



Podľa vyjadrenia rezortu budú teraz povinné evakuácie deti závisieť na dohode miestnych samospráv s Kyjevom a vojenským velením. Ministerstvo dodalo, že deti budú pri evakuácií sprevádzať rodičia, opatrovníci či zákonní zástupcovia.



Samotná Vereščuková uviedla, že utorkové rozhodnutie by malo "rodičov podnietiť k serióznejšiemu prístupu k otázke evakuácie ich detí". "Ak sa dospelí nedokážu postarať o bezpečnosť (svojho) dieťaťa, tak by to mal spraviť štát," dodala.



Zmienené ministerstvo podotklo, že mesto Bachmut je v súčasnosti jedinou takouto oblasťou - spadajúcou pod kritéria na nútenú evakuáciu detí. Vereščuková v utorok informovala, že v tomto meste, ktoré je už celé mesiace dejiskom najintenzívnejších bojov s ruskými silami, sa stále nachádza niečo pod 4000 civilistov vrátane 38 detí.



Moskva sa toto východoukrajinské mesto ležiace v Doneckej oblasti snaží dobyť už celé mesiace. V ostatnom čase sa už zdalo, že sa ukrajinské sily stiahnu, komentuje Sky News. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však v pondelok informoval, že dal ozbrojeným silám pokyn nájsť jednotky na posilnenie obrany Bachmutu, ktorá tak podľa jeho slov bude pokračovať.