Ukrajina schválila vakcínu od čínskej firmy Sinovac

Kyjev 9. marca (TASR) - Ukrajina v utorok schválila použitie vakcíny proti koronavírusu od čínskej firmy Sinovac. Informoval o tom rezort zdravotníctva v Kyjeve.



Ukrajinská farmaceutická spoločnosť Lekchim uzatvorila so Sinovacom zmluvu o dodaní päť miliónov dávok vakcíny.



Nemenovaný predstaviteľ ukrajinského ministerstva zdravotníctva sa minulý týždeň vyjadril, že tamojšie úrady sú pripravené uložiť čínskej firme pokutu v prípade, že sa s dodaním dávok vakcíny omešká, píše denník The Guardian.



Ukrajina spustila celonárodnú vakcinačnú kampaň 24. februára. Odvtedy tam prvú dávku vakcíny dostalo už vyše 19.000 ľudí. Zaočkovaní boli vakcínou Covishield vyvinutou firmou AstraZeneca v spolupráci s Oxfordskou univerzitou, ktorá sa vyrába v Indii.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bol zaočkovaný minulý utorok počas návštevy vojakov na Donbase prvou dávkou vakcíny CoviShield, čím chcel presvedčiť skeptikov o účinnosti a bezpečnosti tejto očkovacej látky.



Ukrajina v porovnaní so svojimi susedmi pre nedostatok dávok vakcíny zaostáva v očkovaní tamojšieho obyvateľstva, pripomína The Guardian. Kyjev v tejto súvislosti už o pomoc požiadal svojich európskych partnerov, očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V však odmieta.