Ukrajina schválila zákon pre vzájomné uznávanie certifikátov s EÚ
Ukrajinskí parlament prijal zákon, ktorý „vytvára predpoklady pre voľný pohyb ukrajinských výrobkov v EÚ a posilňuje dôveru v národný systém kontroly kvality".
Autor TASR
Kyjev 9. apríla (TASR) - Ukrajinský parlament prijal zákon, ktorý „vytvára predpoklady pre voľný pohyb ukrajinských výrobkov v EÚ a posilňuje dôveru v národný systém kontroly kvality“. Parlament o tom informoval v tlačovej správe, z ktorej vo štvrtok na svojom webe citoval denník Le Monde, píše TASR.
Ukrajinský parlament v stredu v druhom čítaní schválil návrh zákona, ktorý harmonizuje akreditáciu orgánov posudzovania zhody a systém technických predpisov s požiadavkami Európskej únie. Zákon vypracovalo ukrajinské ministerstvo hospodárstva v úzkej spolupráci s podnikmi, priemyselnými združeniami, odborníkmi a medzinárodnými partnermi a je dôležitým krokom k uzavretiu Dohody o posudzovaní zhody a akceptácii priemyselných výrobkov (ACAS).
Po podpísaní ACAS budú môcť ukrajinskí výrobcovia pôsobiť na európskom trhu s certifikátmi vydanými na Ukrajine bez toho, aby museli vynakladať čas alebo peniaze na opätovnú certifikáciu v zahraničí, čo výrazne zjednoduší prístup ukrajinských výrobkov na vnútorný trh EÚ a otvorí nové príležitosti pre podnikanie,“ objasnil ukrajinský minister hospodárstva, životného prostredia a poľnohospodárstva Olexij Sobolev.
Komisárka EÚ pre rozšírenie Marta Kosová v stredu v príspevku na sieti X privítala „pozitívny pokrok zaznamenaný v Najvyššej rade“, ktorá prijala dôležité zákony súvisiace s reformami požadovanými Európskou úniou a Medzinárodným menovým fondom (MMF).
Kosová dodala, že tento krok umožní uvoľnenie „viac ako dvoch miliárd eur v kľúčovom financovaní, ktoré pomôže stabilizovať likviditné potreby Ukrajiny do leta“.
Hlasovanie poslancov ukrajinského parlamentu Kosová označila za dôkaz „pokračujúceho záväzku Najvyššej rady na ceste Ukrajiny do EÚ“.
Ukrajina začala prístupové rokovania s Európskou úniou v júni 2024.
Ukrajinský parlament v stredu v druhom čítaní schválil návrh zákona, ktorý harmonizuje akreditáciu orgánov posudzovania zhody a systém technických predpisov s požiadavkami Európskej únie. Zákon vypracovalo ukrajinské ministerstvo hospodárstva v úzkej spolupráci s podnikmi, priemyselnými združeniami, odborníkmi a medzinárodnými partnermi a je dôležitým krokom k uzavretiu Dohody o posudzovaní zhody a akceptácii priemyselných výrobkov (ACAS).
Po podpísaní ACAS budú môcť ukrajinskí výrobcovia pôsobiť na európskom trhu s certifikátmi vydanými na Ukrajine bez toho, aby museli vynakladať čas alebo peniaze na opätovnú certifikáciu v zahraničí, čo výrazne zjednoduší prístup ukrajinských výrobkov na vnútorný trh EÚ a otvorí nové príležitosti pre podnikanie,“ objasnil ukrajinský minister hospodárstva, životného prostredia a poľnohospodárstva Olexij Sobolev.
Komisárka EÚ pre rozšírenie Marta Kosová v stredu v príspevku na sieti X privítala „pozitívny pokrok zaznamenaný v Najvyššej rade“, ktorá prijala dôležité zákony súvisiace s reformami požadovanými Európskou úniou a Medzinárodným menovým fondom (MMF).
Kosová dodala, že tento krok umožní uvoľnenie „viac ako dvoch miliárd eur v kľúčovom financovaní, ktoré pomôže stabilizovať likviditné potreby Ukrajiny do leta“.
Hlasovanie poslancov ukrajinského parlamentu Kosová označila za dôkaz „pokračujúceho záväzku Najvyššej rady na ceste Ukrajiny do EÚ“.
Ukrajina začala prístupové rokovania s Európskou úniou v júni 2024.