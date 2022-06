Ukrajina: Separatisti údajne začali proces so zahraničnými bojovníkmi

Londýn/Doneck 8. júna (TASR) - Separatisti v Donbase na východe Ukrajiny uviedli, že začali súdny proces s troma cudzincami, ktorí na strane ukrajinskej armády bojovali proti ruským inváznym silám. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Najvyšší súd samozvanej tzv. Doneckej ľudovej republiky (DĽR) obvinil dvoch Britov a jedného Maročana z toho, že sa dali najať ako žoldnieri, za čo im v prípade usvedčenia hrozí trest smrti. Správu o začatí procesu priniesla v utorok večer ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti.



Na zverejnenom videu je vidieť trojicu mužov za mrežami, ktorých sa prostredníctvom tlmočníka pýtajú, či boli oboznámení s obžalobou a či majú námietky voči začatiu procesu. Obžalovaní podľa videa vyjadrili súhlas so začatím pojednávania.



DPA pripomína, že na strane ukrajinských síl bojuje mnoho dobrovoľníkov zo zahraničia. Moskva ich však považuje za žoldnierov, ktorí bojujú na strane Ukrajincov za finančnú odmenu.



Hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov avizoval, že takéto osoby nebudú oficiálne považované za vojakov a preto sa na nich nebudú vzťahovať ani medzinárodné dohovory o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami.



V prípade, že sa dostanú do ruského zajatia, musia počítať prinajmenšom s dlhoročným trestom väzenia. Proruskí separatisti okrem toho opakovane pohrozili, že zajatých cudzincov bojujúcich po boku ukrajinskej armády nechajú popraviť.



Jedným z Britov, ktorý bojoval po boku ukrajinskej armády, a padol do ruského zajatia, je aj 28-ročný Aiden Aislin. Jeho rodina oznámila, že sa v spolupráci s britskými a ukrajinskými úradmi snaží o jeho návrat do vlasti. Britský vicepremiér Dominic Raab v tejto súvislosti prisľúbil poskytnutie všetkej potrebnej pomoci.



Aislin, spoločne s ďalším Britom Shaunom Pinnerom, bol zajatý v mariupolských oceliarňach Azovstaľ, kde ukrajinskí obrancovia celé týždne vzdorovali ruskej presile. Spoločne s tretím Britom Andrewom Hillom, ktorý padol do zajatia v oblasti mesta Mykolajiv, majú byť postavení pred najvyšší súd DĽR, pričom im v prípade odsúdenia hrozí trest smrti.