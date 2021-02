Ukrajina dostane 12 miliónov dávok vakcín od AstraZenecy a Novavaxu

Kyjev 5. februára (TASR) - Ukrajina dostane 12 miliónov dávok vakcín proti koronavírusu, vyvinutých spoločnosťami AstraZeneca a Novavax. Oznámila to v piatok kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Zelenskyj čelil na Ukrajine kritike, že nezabezpečil pre obyvateľstvo nijaké vakcíny vyrobené na Západe.



Ukrajinský minister zdravotníctva Maxim Stepanov v piatok oznámil, že sa podarilo dosiahnuť dohodu o dodávkach vakcín vyvinutých britsko-švédskou farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca a americkou firmou Novavax.



Očkovacie látky budú vyrobené Sérologickým ústavom v Indii, najväčším výrobcom vakcín na svete. Stepanov dodal, že prvé zásielky sa očakávajú tento mesiac.



"Dvanásť miliónov dávok je od našich partnerov dobrým signálom a bude to stačiť na zabezpečenie očkovania počas prvých mesiacov od začatia dodávok," uviedla prezidentská kancelária.



V januári vyzval Zelenskyj Európsku úniu, aby pomohla Ukrajine zaistiť vakcíny proti koronavírusu. Ukrajina sa totiž v tomto smere ocitla na konci pomyselného radu európskych krajín.



Kyjev zatiaľ len čaká na dodávku ôsmich miliónov dávok, prisľúbených v rámci medzinárodného programu Covax, a tiež piatich miliónov dávok čínskej vakcíny CoronaVac. Ukrajina sa taktiež chystá zaregistrovať svoju vlastnú vakcínu.



Vláda v Kyjeve pritom schváliť ruskú vakcínu Sputnik V., avšak túto očkovaciu látku už začali aplikovať obyvateľom odštiepeneckých oblastí na východe Ukrajiny, ktoré ovládajú separatisti podporovaní Kremľom.



Krajina so 40 miliónmi obyvateľov a zaznamenala už vyše 1,2 milióna prípadov nákazy a vyše 23.000 úmrtí.



Podľa nedávneho prieskumu verejnej mienky však vyše polovica Ukrajincov nie je ochotná dať sa zaočkovať.