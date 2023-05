Ukrajina si nie je istá, či sa podarí predĺžiť obilnú dohodu

Kyjev 15. mája (TASR) - Kyjev nedokáže vylúčiť, že dohodu, ktorá v čase prebiehajúcej vojny umožňuje vývoz obilnín z ukrajinských čiernomorských prístavov, po 18. máji nepredĺžia. Na tento týždeň nie sú na túto tému naplánované ďalšie rokovania, povedala v pondelok predstaviteľka ukrajinského ministerstva zahraničných vecí. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Ukrajinská veľvyslankyňa so zvláštnym poslaním Oľha Trofimcevová povedala, že Ukrajina dostáva protichodné signály o budúcnosti predmetnej dohody. O jej ďalšom predĺžení sa minulý týždeň diskutovalo v Turecku.



Dohodu o vývoze ukrajinských obilnín cez Čierne more medzi Ruskom a Ukrajinou sprostredkovali vlani v júni Turecko a Organizácia Spojených národov. Dohoda pomohla znížiť ceny potravín vo svete, ktoré narástli v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. V rámci dohody sa z Ukrajiny vyviezlo už viac než 30 miliónov ton obilia a poľnohospodárskych produktov.



V marci platnosť dohody predĺžili iba o 60 dní. Moskva uviedla, že dohodu po 18. máji nepredĺži, ak nebudú splnené jej požiadavky na odstránenie prekážok, ktoré bránia jej vlastnému vývozu obilia a hnojív.



"Celková situácia sa (po rozhovoroch) príliš nezmenila a o obilnej dohode a možnosti jej pokračovania dostávame dosť rozporuplné informácie," uviedla Trofimcevová.



Odstúpenie Ruska od tejto dohody je podľa nej možné, no "pre všetkých a hlavne pre ruskú stranu by to znamenalo eskaláciu situácie". Moskva by si takýmto krokom navyše do budúcna skomplikovala svoju vyjednávaciu pozíciu, dodala.



Veľvyslankyňa povedala, že Ukrajina v apríli vyviezla 2,5 milióna ton poľnohospodárskych produktov napriek spomaleniu využívania obilného koridoru.



Turecký minister obrany Hulusi Akar v piatok oznámil, že predĺženie obilnej dohody je na dosah.