Ukrajina si pre údajný dovoz kradnutého obilia predvolala Brodského
Izraelský denník Haarec v nedeľu informoval, že v krajine boli tento rok vyložené už najmenej štyri dodávky obilia pochádzajúceho z územia Ukrajiny, ktoré okupuje Rusko.
Autor TASR
Kyjev 28. apríla (TASR) - Ukrajina si v pondelok predvolala izraelského veľvyslanca Michaela Brodského pre obvinenia, že Izrael dostáva kradnuté obilie z Ruskom okupovaných častí Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Priateľské ukrajinsko-izraelské vzťahy majú potenciál prospieť obom krajinám a ruský nelegálny obchod s ukradnutým ukrajinským obilím by ich nemal podkopávať,“ napísal ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha na sociálnej sieti X.
Podľa jeho slov druhá loď s ukradnutým tovarom už dorazila do izraelského prístavu Haifa napriek predchádazjúcim varovaniam Ukrajiny. Vyzval preto Izrael, aby takéto dodávky neprijímal.
Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar na sieti X napísal, že „obvinenia nie sú dôkazom“ a diplomatické vzťahy by nemali byť vedené cez sociálne siete alebo médiá. Izraelské úrady podľa jeho slov záležitosť prešetria.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na diplomatický zdroj informovala, že Ukrajina podnikne proti Izraelu diplomatické a právne kroky, ak umožní nákladnej lodi prevážajúcej obilie z Ruskom okupovaného územia zakotviť v prístave Haifa.
Izraelský denník Haarec v nedeľu informoval, že v krajine boli tento rok vyložené už najmenej štyri dodávky obilia pochádzajúceho z územia Ukrajiny, ktoré okupuje Rusko. Diplomatický zdroj uviedol, že Tel Aviv v prípade tejto lode v podstate ignoroval požiadavky Kyjeva.
Od anexie Krymu v roku 2014 a začiatku plnoformátovej vojny v roku 2022 Rusko okupuje približne pätinu územia Ukrajiny. Kyjev považuje obchod s tovarom z okupovaných území za nezákonný.
„Priateľské ukrajinsko-izraelské vzťahy majú potenciál prospieť obom krajinám a ruský nelegálny obchod s ukradnutým ukrajinským obilím by ich nemal podkopávať,“ napísal ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha na sociálnej sieti X.
Podľa jeho slov druhá loď s ukradnutým tovarom už dorazila do izraelského prístavu Haifa napriek predchádazjúcim varovaniam Ukrajiny. Vyzval preto Izrael, aby takéto dodávky neprijímal.
Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar na sieti X napísal, že „obvinenia nie sú dôkazom“ a diplomatické vzťahy by nemali byť vedené cez sociálne siete alebo médiá. Izraelské úrady podľa jeho slov záležitosť prešetria.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na diplomatický zdroj informovala, že Ukrajina podnikne proti Izraelu diplomatické a právne kroky, ak umožní nákladnej lodi prevážajúcej obilie z Ruskom okupovaného územia zakotviť v prístave Haifa.
Izraelský denník Haarec v nedeľu informoval, že v krajine boli tento rok vyložené už najmenej štyri dodávky obilia pochádzajúceho z územia Ukrajiny, ktoré okupuje Rusko. Diplomatický zdroj uviedol, že Tel Aviv v prípade tejto lode v podstate ignoroval požiadavky Kyjeva.
Od anexie Krymu v roku 2014 a začiatku plnoformátovej vojny v roku 2022 Rusko okupuje približne pätinu územia Ukrajiny. Kyjev považuje obchod s tovarom z okupovaných území za nezákonný.