Ukrajina si predvolala maďarského veľvyslanca pre zadržanie peňazí
Incident sa odohral uprostred sporu medzi Budapešťou a Kyjevom v súvislosti s dodávkami ruskej ropy.
Autor TASR
Kyjev 10. marca (TASR) - Ukrajina si predvolala maďarského veľvyslanca po tom, čo maďarské úrady minulý týždeň zaistili dve ukrajinské vozidlá s peniazmi a zadržali sedem prepravcov, uviedlo ukrajinské ministerstvo zahraničných. Obvinilo pri tom Budapešť z porušovania Európskeho dohovoru o ľudských právach, píše TASR podľa utorkovej správy agentúry DPA.
Ukrajina v protestnej nóte, ktorú zverejnila v pondelok neskoro večer, obvinila Maďarsko z nezákonného zadržania, zastrašovania a neprimeraného použitia sily voči svojim občanom. Reagovala tak na zadržanie vozidiel na prepravu peňazí a siedmich zamestnancov ukrajinskej štátnej banky Oščadbank maďarskou protiteroristickou jednotkou, ktorá vzniesla podozrenie z prania špinavých peňazí.
Konzulárni predstavitelia Ukrajiny nedostali napriek oficiálnej žiadosti prístup k zadržaným osobám, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí. Maďarské úrady ich napokon prepustili a v piatok sa vrátili na Ukrajinu. Peniaze a zlato z vozidiel sú však stále v Maďarsku. „Peniaze tu zatiaľ zostanú. Čakáme na otvorenie ropovodu a čakáme na nové ukrajinské zásielky peňazí cez Maďarsko,“ uviedol minister výstavby a dopravy János Lázár.
Incident sa odohral uprostred sporu medzi Budapešťou a Kyjevom v súvislosti s dodávkami ruskej ropy. Tie sa až donedávna uskutočňovali prostredníctvom ropovodu Družba, ktorý prechádza cez ukrajinské územie. Po poškodení potrubia ruskými útokmi však maďarská vláda naliehala na Kyjev, aby rýchlo opravil infraštruktúru a obnovil tranzit. Ukrajina tvrdí, že rýchla oprava nie je možná a Maďarsko vyjadrilo pochybnosti o tomto tvrdení. Budapešť následne zablokovala schválenie úveru EÚ v hodnote 90 miliárd eur pre Kyjev na pomoc vo vojne s Ruskom.
