Ukrajina si predvolala veľvyslanca pre prepustenie lode Žibek Žoly

Kyjev 7. júla (TASR) - Ukrajina si vo štvrtok predvolala tureckého veľvyslanca v Kyjeve po tom, ako Turecko prepustilo ruskú nákladnú loď, ktorá údajne prevážala kradnuté ukrajinské obilie. Uviedol to hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko, informuje TASR podľa správy britského denníka The Guardian.



"Ľutujeme, že ruskej lodi Žibek Žoly, ktorá bola plná ukradnutého ukrajinského obilia, bolo umožnené opustiť (turecký) prístav Karasu napriek dôkazom z trestnej činnosti predloženým tureckým orgánom," povedal Nikolenko.



"Turecký veľvyslanec v Kyjeve bude pozvaný na ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí, aby objasnil túto neprijateľnú situáciu," dodal.



Turecké úrady v utorok zadržali nákladnú loď plaviacu sa pod ruskou vlajkou, aby preverili oznámenie z Ukrajiny, že nelegálne preváža 7000 ton obilia z okupovaného ukrajinského prístavu Berďansk.



Šéf ruského rezortu diplomacie Sergej Lavrov v pondelok potvrdil, že loď sa plaví pod ruskou vlajkou. "Táto loď má naozaj ruskú vlajku, no myslím, že patrí Kazachstanu a náklad prepravuje na základe zmluvy medzi Estónskom a Tureckom," povedal Lavrov.



Loď Žibek Žoly vlastní kazašská spoločnosť KTZ Express. Tá minulý týždeň uviedla, že toto plavidlo si od nej prenajala ruská firma Green Line, na ktorú nie sú uvalené žiadne sankcie.



Kyjev tvrdí, že Moskva kradne obilie z okupovaných ukrajinských území. Kremeľ na tieto obvinenia reagoval tvrdením, že ukrajinský štátny majetok "znárodnil" a úrodu nakupuje od miestnych poľnohospodárov.