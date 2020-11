Ukrajina si pripomenula 87. výročie hladomoru

Kyjev 29. novembra (TASR) – Ukrajina si v sobotu pripomenula 87. výročie hladomoru zo stalinistickej éry, známeho ako Holodomor, počas ktorého zahynuli milióny ľudí prevažne vinou sovietskej politiky začiatku 30. rokov. Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny uviedlo, že medzinárodné uznanie hladomoru v rokoch 1932-1933 ako genocídy by malo byť prejavom medzinárodnej solidarity s ukrajinským ľudom.



„Náležité uctenie si pamiatky obetí a komplexné štúdium zločinov sovietskeho režimu sú spoločnou morálnou povinnosťou a efektívnym spôsobom, ako zabrániť opakovaniu podobných tragédií v budúcnosti," uviedlo ministerstvo. Poznamenalo, že hladomor je zločinom sovietskeho režimu, ktorý sa považuje za jeden z najkrutejších a najrozsiahlejších zločinov proti ľudskosti 20. storočia.



„Komplexne naplánovaná a uskutočnená genocída ukrajinského ľudu si každý deň vyžiadala viac ako tisíc obetí. Preto zomreli milióny ľudí a ešte viac sa ich nenarodilo. To bola cena, ktorú Ukrajinci zaplatili za pokus o obnovenie nezávislosti v rokoch 1917 – 1920," napísalo ministerstvo.



Ukrajina každý rok vyhlasuje štvrtú novembrovú sobotu za Deň spomienky na obete Holodomoru, ktorý Ukrajinci považujú za genocídu zameranú na zlikvidovanie ukrajinských roľníkov.



Hladomor na Ukrajine, ale aj v iných častiach vtedajšieho Sovietskeho zväzu, umelo vyvolal vtedajší sovietsky diktátor Josif Stalin. Šlo o súčasť jeho kampane, ktorou chcel roľníkov donútiť, aby sa vzdali svojej pôdy a v rámci kolektivizácie vstúpili do kolchozov.



V čase, keď hladomor kulminoval, nebol zriedkavosťou ani kanibalizmus. Moskva však jednoznačne odmieta, že by šlo o genocídu Ukrajincov, pretože útlakom počas vlády boľševikov trpeli všetky národy vrátane ruského.