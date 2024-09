Ukrajina si opäť pripomína masaker v rokline Babyn Jar z roku 1941

Kyjev 29. septembra (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si v nedeľu pripomenul 83. výročie masakru viac ako 30.000 židov nacistami a ich ukrajinskými kolaborantmi v rokline Babyn Jar neďaleko Kyjeva v roku 1941. Informovala o tom agentúra AFP.



„Babyn Jar je desivý symbol, ktorý ukazuje, že k najohavnejším zločinom dochádza, keď sa svet rozhodne ignorovať, mlčať, byť ľahostajný a chýba mu odhodlanie postaviť sa zlu,“ uviedol Zelenskyj, ktorý je sám židovského pôvodu, na sociálnej sieti X.



Podľa oficiálnych údajov bolo v rokline Babyn Jar zabitých v rokoch 1941 a 1942 počas nacistickej okupácie Ukrajiny 100.000 - 150 000 ľudí, okrem židov aj Rómov, nepohodlných miestnych obyvateľov a sovietskych vojnových zajatcov. Bol to najväčší masaker spáchaný nacistami a miestnymi kolaborantmi na židovskom obyvateľstve na Ukrajine počas druhej svetovej vojny.



„Babyn Jar je živým dôkazom zverstiev, ktorých sú režimy schopné, keď ich vedú vodcovia, spoliehajúci sa na zastrašovanie a násilie. Zostávajú rovnakí, ale reakcia sveta by mala byť iná. Toto je ponaučenie, ktoré by si mal svet odniesť,“ konštatoval Zelenskyj v zjavnej narážke na ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý vo februári 2022 nariadil inváziu na Ukrajinu.



Holokaust zdecimoval židovské obyvateľstvo na Ukrajine, ktorá bola až do roku 1991 súčasťou Sovietskeho zväzu. Pred masakrom v Babynom Jare boli židia na Ukrajine terčom viacerých pogromov.



Oficiálny pamätník na pamiatku zabitých „sovietskych občanov a vojnových zajatcov“ bol na mieste tragédie postavený až v roku 1976.