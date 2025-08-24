Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ukrajina si pripomína Deň nezávislosti, do Kyjeva prišiel aj Kellogg

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prichádza pozdraviť kanadského premiéra Marka Carneyho pred slávnostným ceremoniálom na Sofijskom námestí v Kyjeve na Ukrajine v nedeľu 24. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Zelenskyj vo svojom prejave pri príležitosti výročia nezávislosti vyhlásil, že je len otázkou času, kedy Ukrajina bude „opäť spolu ako jedna rodina“ a „žiadna dočasná okupácia to nemôže zmeniť“.

Kyjev 24. augusta (TASR) - Osobitný vyslanec USA pre Ukrajinu Keith Kellogg v nedeľu pricestoval na Ukrajinu pri príležitosti osláv 34. výročia jej nezávislosti, informoval reportér agentúry AFP. Podľa nej Kelloggov príchod potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše TASR podľa AFP a televízie Sky News.

Oslavy Dňa nezávislosti sa v Kyjeve konali už od nedeľného rána. Podľa Sky News bolo na zhromaždení v ukrajinskej metropole vidieť príbuzných nezvestných vojakov, ktorí držali vlajky a transparenty.

Zelenskyj vo svojom prejave pri príležitosti výročia nezávislosti vyhlásil, že je len otázkou času, kedy Ukrajina bude „opäť spolu ako jedna rodina“ a „žiadna dočasná okupácia to nemôže zmeniť“.

Na platforme X zverejnil ukrajinský prezident v priebehu nedele vyjadrenia viacerých svetových lídrov, ktorí Ukrajine k výročiu nezávislosti zablahoželali. Všetkým sa za prejavenú podporu poďakoval.

Taliansko a Spojené kráľovstvo sa tiež rozhodli pripomenúť si ukrajinský sviatok. Britská vláda oznámila, že nad Úradom na Downing Street v Londýne budú v nedeľu vyvesené ukrajinské vlajky. „Sme solidárni s ukrajinským národom, vrátane tých, ktorí si tu v Spojenom kráľovstve vytvorili druhý domov, tvárou v tvár pokračujúcej ruskej agresii,“ povedal hovorca vlády.

Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani zase oznámil, že rímske Koloseum bude v nedeľu osvetlené farbami ukrajinskej vlajky. Tento krok podľa neho „svedčí o blízkosti talianskeho ľudu a inštitúcií k našim ukrajinským priateľom“.
