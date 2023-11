Ukrajina si pripomína prvé výročie oslobodenia Chersonu

Kyjev 11. novembra (TASR) - Ukrajina si v sobotu pripomenula prvé výročie znovudobytia metropoly Chersonskej oblasti - mesta Cherson. Agentúra AFP, ktorá o tom informovala, poznamenala, že šlo o posledný veľký posun frontovej línie vo vojne rozpútanej na Ukrajine Ruskom vo februári roku 2022.



Ukrajinské jednotky oslobodili Cherson, ležiaci na juhu Ukrajiny, v novembri minulého roka po ôsmich mesiacoch okupácie mesta ruskými jednotkami, čím Kremeľ utrpel zahanbujúcu porážku. Ruská armáda, ktorá obsadila mesto v prvých dňoch vojny, bola nútená ustúpiť na východný breh rieky Dneper.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom videopríhovore k obyvateľom mesta i vojakom ukrajinskej armády uviedol, že "celý juh Ukrajiny sa minulý rok presvedčil, že Rusko nikdy nepríde navždy - bez ohľadu na to, koľkokrát to (tvrdenie) zopakuje".



Zelenskyj zdôraznil, že Ukrajina si prinavráti okupované územia, pretože jej obyvatelia majú spoločný cieľ a v záujme jeho dosiahnutia sú schopní sa spojiť.



Aj najvyšší veliteľ ukrajinskej armády Valerij Zalužnyj ocenil "statočných vojakov a miestnych obyvateľov (Chersonu) za ich odvahu a odolnosť". Zverejnil aj zábery, ktoré ukazujú obyvateľov objímajúcich vojakov pri oslobodzovaní Chersonu, i melón, ktorý je symbolom Chersonu.



"Dnes, keď nad Chersonom vlaje žlto-modrá vlajka, pokračujeme v boji a odhodlane bránime našu krajinu," povedal Zalužnyj.



AFP dodala, že Zalužnyj minulý týždeň prekvapil verejnosť i vojenských analytikov nezvyčajne úprimným hodnotením situácie na frontoch Ukrajiny, keď uviedol, že bojujúce strany sa dostali do slepej uličky.



Prezident Zelenskyj však poprel, že by sa vojna dostala do patovej situácie. AFP pripomenula, že ukrajinský prezident pokračuje v pravidelných kontaktoch s lídrami spojeneckých krajín, aby sa takto pokúsil odvrátiť únavu časti verejnosti na Západe z vojny na Ukrajine.