Ukrajina si pripomína výročie tragického hladomoru

Kyjev 23. novembra (TASR) - Ukrajina si v sobotu pripomína 86. výročie hladomoru zo stalinistickej éry, známeho ako Holodomor, počas ktorého zahynuli milióny ľudí prevažne vinou sovietskej politiky začiatku 30. rokov.



Ukrajina každý rok vyhlasuje štvrtú novembrovú sobotu za Deň spomienky na obete Holodomoru, ktorý Ukrajinci považujú za genocídu zameranú na zlikvidovanie ukrajinských roľníkov.



Organizátori vyzvali ľudí, aby si na uctenie si obetí umiestnili do okien svojich domov horiace sviečky.



Po tom, ako úrady bývalého Sovietskeho zväzu prinútili roľníkov na Ukrajine vstúpiť do poľnohospodárskych družstiev a skonfiškovali ich úrodu, zahynuli milióny ľudí. Podľa odhadov si Holodomor vyžiadal tri až sedem miliónov mŕtvych.



Metropolita Epifanij, arcibiskup pravoslávnej cirkvi Ukrajiny, ktorej bola tohto roku udelená autokefália, sa vo svojom sobotňajšom vyhlásení zastal skutočnosti, že "dnes môžeme hovoriť pravdu o tejto tragédii, a musíme tak robiť nahlas, pretože zlo by nemalo byť skryté, ako bolo počas desaťročí sovietskeho režimu".



Solidaritu s Ukrajincami vyjadrili americkí aj austrálski diplomati, ktorí prisľúbili, že na túto tragédiu z rokov 1932-33 a jej obete sa nikdy nezabudne, informuje stanica Slobodná Európa.



Ukrajinský parlament v roku 2006 vyhlásil Holodomor za genocídu spáchanú na ukrajinskom ľude.



Rusko odmieta názor, že sovietske vedenie systematicky útočilo na Ukrajincov. Ruské úrady tvrdia, že slabá úroda v danom čase spôsobila smrť mnohých obyvateľov aj v ďalších častiach Sovietskeho zväzu, pričom zahynulo i mnoho Rusov, Kazachov a iných.



Okrem Ukrajiny minimálne 15 ďalších krajín oficiálne uznalo Holodomor za "genocídu", USA však nie.