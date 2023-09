Ukrajina si pripomína vyvražďovanie Židov nacistami

Kyjev 29. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok navštívil lokalitu Babyn jar neďaleko Kyjeva, ktorá sa pred 82 rokmi stala prvým miestom systematického vyvražďovania európskych Židov nacistickým Nemeckom.



Ako informovala agentúra AFP, Zelenskyj, oblečený tradične v olivovozelenom, pri pamätníku obetiam zažal sviečku a v krátkom príhovore povedal, že Ukrajina "nikdy" nezabudne na túto tragédiu spáchanú nacistickým Nemeckom.



Na pietnom akte boli prítomní aj rabíni z viacerých ukrajinských miest.



Okrem toho Zelenskyj zverejnil na sociálnych sieťach status, v ktorom uviedol: "Bez ohľadu na to, koľko rokov uplynulo, ľudstvo si bude pamätať životy, o ktoré ho pripravil nacizmus". Zelenskyj, ktorý má židovský pôvod, dodal, že ľudstvo si tiež vždy "bude pamätať, že toto zlo bolo potrestané."



V rokline Babyn jar neďaleko nacistami okupovaného Kyjeva bolo 29. a 30. septembra 1941 zabitých okolo 34.000 dospelých a detí, väčšina z nich boli Židia.



Okupácia Kyjeva trvala viac ako 100 týždňov, počas ktorých nacisti v Babom jare zavraždili ďalších, podľa odhadov, viac ako 100.000 ľudí. Boli medzi nimi Židia, Rómovia i sovietski vojnoví zajatci.



Masaker v Babom Jare sa stal vážnym predelom v histórii holokaustu. Prvýkrát totiž nemecké vojenské jednotky uskutočnili takúto brutálnu masovú vraždu a v takomto rozsahu.



O masakre preniklo na verejnosť v tej dobe len málo informácii, lebo svet viac zaujímal vtedajší vojenský postup Nemcov na Moskvu. To nacistov neskôr povzbudilo aj k ďalšiemu systematickému vraždeniu Židov v plynových komorách.



Po skončení druhej svetovej vojny miesto masakry upadlo do zabudnutia, stalinská politická propaganda totiž nechcela upozorňovať na utrpenie židovského obyvateľstva, keďže zdôrazňovala najmä vojnové obete a útrapy Rusov, respektíve ďalších národov Sovietskeho zväzu.



Koncom 50. rokov minulého storočia vznikla na mieste priehrada, ktorá sa však v roku 1961 po nápore jarných dažďov zrútila, čo spôsobilo zaplavenie severnej časti Kyjeva. Hrádzu už neobnovili a na mieste vybudovali park.



Oficiálny pamätník na Babom jare vybudovali až v roku 1976, pričom však vôbec nepripomínal tragédiu Židov - bol venovaný národom Sovietskeho zväzu či vojakom Červenej armády.



Pamätník pripomínajúci zavraždenie Židov vybudovali až v roku 1991 v parku Babyn jar neďaleko jednej zo staníc kyjevského metra.