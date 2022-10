Ukrajina si s Ruskom vymenila dovedna vyše 100 vojnových zajatcov

Moskva 29. októbra (TASR) - Rusko a Ukrajina si v sobotu vymenili dovedna 102 vojnových zajatcov. Potvrdili to predstavitelia oboch strán, informuje TASR na základe správy CNN.



Do Ukrajiny sa vrátilo 52 zajatcov, informoval na Twitteri vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. Sú medzi nimi vojaci, námorníci, príslušníci pohraničnej stráže aj národnej gardy a tiež lekári či zdravotníci.



Ruské ministerstvo obrany informovalo, že "z územia ovládaného Kyjevom" sa do svojej vlasti vrátilo 50 ľudí, ktorí boli "v zajatí v smrteľnom nebezpečenstve". Rezort dodal, že prepustení zajatci budú letecky dopravení do Moskvy na "ošetrenie a rehabilitáciu".