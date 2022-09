Ukrajina si uctila štátnikov, ktorí ju podporujú vo vojne s Ruskom

Kyjev 9. septembra (TASR) - Štátnici z Česka, Lotyšska, Poľska a Slovinska majú od piatku tabuľky so svojím menom na Aleji odvahy na Námestí ústavy v ukrajinskej metropole Kyjev. Uvádza sa to na webovej stránke ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Ako informovala agentúra PAP, tabuľky odhalil ukrajinský prezident v prítomnosti poľského premiéra Mateusza Morawieckého a lotyšského prezidenta Egilsa Levitsa.



Jedna z pamätných tabuliek je venovaná prezidentovi Levitsovi a druhá premiérovi Morawieckému, bývalému podpredsedovi poľskej vlády Jaroslawovi Kaczyňskému, českému premiérovi Petrovi Fialovi a bývalému predsedovi slovinskej vlády Janezovi Janšovi.



Zelenskyj vysvetlil, že na Aleji odvahy sa objavujú mená vodcov štátov, ktorých "národy sú s nami od začiatku až do konca, do víťazného konca." Dodal, že Ukrajina je a bude vďačná tým štátom a národom, ktoré ju podporovali vo vojnových časoch.



Agentúra PAP pripomenula, že Morawiecki pricestoval na Ukrajinu v prvých dňoch vojny rozpútanej Ruskom 24. februára. Spolu s ním navštívili Kyjev aj premiéri Fiala a Janša, ako aj podpredseda poľskej vlády Kaczyňski.



"Bol to jeden z najťažších momentov vojny. Keď lídri mnohých krajín ešte neverili vo vlastnú bezpečnosť, mali sme (tu, v Kyjeve) veľmi odvážny tím," povedal Zelenskyj.



Na Aleji odvahy je aj tabuľka s menom poľského prezidenta Andrzeja Dudu. Nainštalovali ju tam v auguste počas jeho návštevy v Kyjeve, pripomenula agentúra PAP.



Lotyšský prezident v piatok počas svojej návštevy v Kyjeve odovzdal prezidentovi Zelenskému najvyššie vojenské vyznamenanie Lotyšskej republiky - Viestursov rad.