Ukrajina skúša obísť blokádu na poľskej hranici po železnici

Kyjev 7. decembra (TASR) – Ukrajinskí prepravcovia testujú prepravu kamiónov cez zablokovanú poľsko-ukrajinskú štátnu hranicu po železnici. Vo štvrtok to vyhlásil zástupca ukrajinských železníc Valerij Tkačev, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Na hraničnom priechode pri meste Hrubieszów máme práve naložený vlak," vyhlásil Tkačev pre tlačovú agentúru Interfax-Ukraine. "Kamióny sme naložili na 23 vagónov," dodal. Video na sociálnych sieťach zobrazuje viac než desať kamiónov, ktoré vlak prepravuje neznámym smerom. Agentúre AFP sa nepodarilo bezprostredne overiť cieľovú stanicu vlaku.



Poľskí prepravcovia od novembra na hraniciach blokujú ukrajinské kamióny na protest proti zrušeniu povoleniek pre ukrajinských dopravcov na území Európskej únie (EÚ). Mali sa obnoviť v júni, EÚ však o ďalší rok predĺžila obdobie, počas ktorého ich nebude vyžadovať od ukrajinských prepravcov. Poľskí prepravcovia to považujú za neférovú ekonomickú súťaž.



Blokáda hraničných priechodov predstavuje pre ukrajinskú ekonomiku závažný problém, pretože cez Poľsko dováža aj vyváža veľkú časť tovarov do EÚ.



Kyjev minulý mesiac označil následky blokády za katastrofické a situáciu ukrajinských kamionistov na hraniciach za zúfalú.