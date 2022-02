Ukrajina slávi nový sviatok – Deň jednoty

Kyjev 16. februára (TASR) - Ukrajina v stredu prvýkrát slávi nový štátny sviatok – Deň jednoty. Ako informovala agentúra Ukrinform, vláda vyzvala firmy i úrady, aby v tento deň vyvesili štátne vlajky, a obyvateľov, aby si na oblečenie pripli modré a žlté stužky.



Ministerstvo zahraničných vecí uskutoční v hlavných mestách rôznych krajín sveta brandingové akcie zamerané na popularizáciu Ukrajiny a diplomatické inštitúcie Ukrajiny budú nasvietené vo farbách štátnej vlajky.



V rámci Dňa jednoty sa bude konať aj množstvo podujatí vrátane telemaratónu, do ktorého sa zapoja všetky štátom financované televízne kanály. V kinách a na televíznych kanáloch sa budú uvádzať aj filmy ukrajinskej produkcie.



V školách sa v spolupráci s ministerstvom školstva a Ústavom pamäti národa budú v najbližších dňoch vyučovacie hodiny venované jednote ukrajinského národa, ale aj mediálnej gramotnosti.



Naplánovaná je na stredu aj modlitba za jednotu Ukrajiny.



Ukrinform dodal, že ukrajinská vláda v utorok schválila akčný plán osláv Dňa jednoty. Premiér Denys Šmyhaľ oznámil, že v jeho rámci a na návrh prezidenta Volodymyra Zelenského sa od 1. marca 2022 zvýšia mzdy vojenského personálu ozbrojených síl o 30 percent.



Okrem toho sa od začiatku roka 2022 zvýši finančná podpora vojenského personálu Štátnej pohraničnej služby a Národnej gardy o ďalších 20 percent – po zvýšenie miezd k 1. februáru o desať percent.



Akčný plán okrem iného počíta s vytvorením jednotnej informačnej platformy pre strategickú komunikáciu "UArazom" – napríklad s cieľom zabezpečiť každodenné informovanie obyvateľstva o stave bezpečnostnej situácie a urýchliť proces vytvárania systému územnej obrany.



Prezident Zelenskyj zverejnil v stredu príhovor k národu, v ktorom uviedol, že Ukrajinci sú rozliční, ale spája ich "jediná túžba: žiť v mieri, šťastne, ako jedna rodina, s deťmi, s rodičmi".



Podľa agentúry UNIAN Zelenskyj dodal, že "na toto všetko máme plné právo. Pretože sme doma, sme na Ukrajine. A nikto nebude milovať náš dom tak ako my. A nikto iný, len my môže spoločne chrániť svoj domov".