Kyjev 4. marca (TASR) - Ukrajina smeruje k otvoreniu úradu Medzinárodného trestného súdu (ICC), zatiaľ čo sa Kyjev snaží zriadiť osobitný tribunál na stíhanie ruského vedenia. Oznámil to v piatok ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



ICC v súčasnosti vyšetruje možné vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané ruskými silami počas vojny na Ukrajine, ale nemá mandát na stíhanie širšieho zločinu agresie.



"Kabinet ministrov Ukrajiny dnes schválil memorandum medzi ukrajinskou vládou a ICC, ktoré v blízkej budúcnosti umožní otvorenie úradu prokurátora ICC na Ukrajine," povedal Kostin na konferencii o justícii v západoukrajinskom Ľvove.



Dodal, že to "umožní prokurátorovi ICC dôkladnejšie vyšetriť medzinárodné zločiny spáchané na Ukrajine".



"V súčasnosti však neexistujú žiadne právne mechanizmy, ktoré by ICC umožnili postaviť pred súd za zločin agresie tých, ktorí túto brutálnu a nevyprovokovanú vojnu naplánovali a začali. To si vyžaduje zriadenie osobitného medzinárodného tribunálu," zdôraznil.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na konferencii vyhlásil, že Ukrajina "bude ďalej posilňovať svoje vzťahy s ICC".



"Ruský prezident Vladimir Putin a všetci jeho komplici musia dostať zákonné a spravodlivé tresty," povedal Zelenskyj a dodal, že na Ukrajine bolo doteraz v súvislosti s inváziou zaregistrovaných "viac ako 70.000 ruských vojnových zločinov".



"Všetci sa snažíme potrestať tento teroristický štát. Je to morálna a právna povinnosť sveta voči obetiam ruského teroru," vyhlásil ďalej ukrajinský prezident.



Holandský minister zahraničných vecí Wopke Hoekstra v Ľvove oznámil vytvorenie "skupiny pre dialóg" o Ukrajine.



Táto skupina "poskytne štátom, medzinárodným organizáciám a občianskej spoločnosti platformu pre vzájomnú diskusiu a aktualizáciu národných a medzinárodných iniciatív v oblasti zodpovednosti," povedal Hoekstra.



Dodal, že v Haagu sa bude nachádzať aj "medzinárodné centrum pre stíhanie zločinu agresie" a "register škôd" spôsobených Ruskom Ukrajine. Európska únia spolu s kľúčovými členskými štátmi podporila zriadenie osobitného tribunálu, ale o jeho fungovaní sa vedú zložité právne spory.